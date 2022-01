Herrera, sobre el sanchismo: "Más que una manera de hacer política, es una pandemia en sí mismo"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

CONFLICTO RUSIA - UCRANIA

¿Usted conoce Moscú? ¿Conoce Moscú en invierno? ¿Conoce Moscú y su arquitectura, la colosal arquitectura Soviética del cemento? Imagínense una fría mañana de Moscú y en las inmediaciones del Kremlin un largo coche negro que con la bandera de EE. UU. cruza las calles y entra en el Kremlin, e imagínese que en ese coche negro va un señor que se llama John Sullivan, es el embajador norteamericano en Moscú, se baja, le abren la puerta y solo lleva un sobre la mano, un sobre quE es una carta para el titular del Palacio en el que va entrar, que es el Kremlin, y el titular esVladimir Putin. En ese sobre lo que va es la respuesta de Estados Unidos a todas las iniciativas de Putin, llámenle chantaje si quieren, que ha dado una semana de plazo para que Occidente acepte por escrito que Ucrania es vasalla de Moscú y que jamás podrá entrar en la OTAN. Les resumo rápidamente, Putin lo que dice es: “a mi alrededor tengo una serie de países que antes estaban en mi órbita y que ahora no pueden estar despegados o que yo no puedo consentir que allí se instale la OTAN con misiles cerca de Moscú”. Imagínese en Bielorrusia, o imagínese ya en…, bastante tiene con estar en Polonia, y en Estonia, y en Lituania, y en Finlandia… Imagínese también en Ucrania, y por eso amenaza a Ucrania. ¿Qué es lo que dice ese papel? Ese papel lo que le dice, y que le entrega al señor Sullivan con rostro serio sabiendo que no le va a gustar a Putin lo que pone ahí escrito, es que Ucrania es un país soberano y que si quiere entrar en la OTAN, la OTAN no le puede impedir el paso solamente porque estratégicamente Putin crea que forma parte de su cinturón de defensa. Así que ahora lo que falta ver es cómo se toma eso el señor del Kremlin. ¿Cómo lo sabremos? Pues porque él quiera decirlo o porque se lo cuente al señor Macroncon el que va a tener una charla en las próximas horas, un café o una llamada o un… no lo sé.

Luego, también la OTAN le ha enviado otra carta. La OTAN lo que le dice es “vamos a estudiar una desescalada militar en la frontera entre Rusia y Ucrania, yo no te apunto y tú no juntas 100.000 tíos en la frontera, pero dejas en paz a los ucranianos”, eso no le gusta a Vladimiro ni a los que le bailan el agua a Vladimiro, que no crea usted que Vladimiro está solo en el mundo, le acompaña bastante más gente.

Y hay más elementos que hacen que todo esto tenga varias patas en las que apoyarse: el gas. Miren, el petróleo se ha puesto ya 90 dólares, a 90 dólares. Esto a EE. UU. le preocupa relativamente porque es autosuficiente, porque además pone en marcha elfracking, que es una cosa que los europeos no admiten, porque creen que se va a caer la catedral de Colonia. Y ¿el gas qué? El gas sigue ahí, el gas es un gran elemento para presionar a Europa. ¿Saben ustedes cuánto han subido los combustibles, por ejemplo en España? Un 22% en el último año un 22%. Aquí en España, España es el país europeo en el que más ha subido el combustible ¿Qué significa o qué puede significar un desequilibrio ahora mismo en esos mercados? Pues que al final esto alguien lo paga.