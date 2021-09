Herrera, sobre la mesa de Cataluña: "El Gobierno tiene el dinerito del Prat para no dar la autodeterminación"

"Señoras, Señores, me alegro, ¡buenos días!

Lunes 13 de septiembre del 2021, son las 8.00 de la mañana, las 7.00 en Canarias y ya están todos los niños metidos en la jaula. Bueno, hoy todos los niños de España, ya ,incluso, la mayor parte de los de los universitarios, que ya de niños no tienen nada, pues están metidos en las aulas, pues, para la noble misión de desasnarse y ser los hombres y mujeres del futuro. Es decir niños que me escucháis ahora, cuando os dicen eso de que vais a ser los hombres y mujeres del futuro..., yo sé que a vosotros el futuro os queda, a lo mejor, un poco lejos, pero mira los que estamos ya en el pasado del presente o el futuro ya lo tenemos un poco de recogida es importantísimo que seáis bárbaramente efectivos, preparados, que estéis preparados para todo, que seáis capaces de sacar la sociedad adelante porque os va tocar a vosotros sacar esto, o lo que os dejemos que no sé yo lo que vamos a dejar, pero lo tenéis que sacar adelante. Así que formaros prepararos o hacer lo que mejor sepaías y darle lo mejor de vuestro esfuerzo a vuestro país que es un noble empeño que redunda en beneficio de todos.

Incendio de nueva generación

Y que sepáis, que sepáis, que vuestro país se enfrenta, este país en el que vivís, que es una cosa que todavía no tenéis conceptuado todavía bien, pero vamos la sociedad en la que vivís, se enfrenta varios desafíos ahora mismo. Uno de ellos son los incendios de nueva generación. ¿Qué es un incendio de nueva generación? Pues es un incendio bárbaro, incontrolable, un incendio con que crean, incluso, un efecto de convección, como esos hornos de vapor que se crean, que hay en las casas, bueno, que se crea en la naturaleza (estaréis oyendo hablar de los pirocúmulos y de todas esas cosas).

Eso está pasando en Málaga, en una zona de Málaga ecológicamente muy importante, interesante que es Sierra Bermeja donde están ahora mismo mirando al cielo, esperando que lleguen las lluvias prometidas. Digamos que hoy las nubes se empiezan a asomar de manera que poco a poco vamos a vivir un episodio de lluvias generalizadas en algunos lugares casi de tormentas. Y es que o vienen las lluvias o realmente no hay manera de apagar un incendio que se parece mucho al de Portugal del 2017, alguno que ha sufrido Grecia o Turquía que son llamas que superan los 30 metros de altura. Llamas que superan los 30 metros de altura crean una combustión tal y una calor tal, que ni siquiera los medios aéreos, la avioneta que va por encima y suelta agua, ese agua antes de llegar al suelo se ha evaporado por el calor. Algún efecto de humedad realiza, pero las llamas se ríen de ese agua. El el Plan Infoca, la UME, todos están trabajando dejándose, incluso, la vida como se la dejó un bombero de Almería. Son palabras mayores.

Estamos hablando de 7.500 hectáreas, 6 municipios afectados, 2.600 personas desalojadas de sus casas. Los nuevos incendios..., no es un incendio al uso y, mira que ha habido incendios en España que han sido bárbaros, no es un incendio al uso, es un mega incendio que solo puede apagarse si al cielo de la por llover. Y parece que mañana llega lluvia a esa zona o llega lluvia a varios lugares España y mañana también llegaría Sierra Bermeja.

O el Gobierno toca los impuestos o la luz...

No hacía falta ser un profeta, haber hecho el curso de primero de profeta, para el viernes decirles, como les dije, no se preocupe que cuando llegue el lunes ya le diré que de nuevo se ha batido el precio de la luz y así es. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad que un megavatio llegase a 100, luego a 120, luego a 140. Bueno, va camino de 160 y el pico de hoy será 170 y esto llegara a 200 porque el gas no deja de subir y se prevé un escenario de subida del gas, que es el principal componente para la creación de energía, fuera parte de las renovables, de la nuclear y de otras más, no para de subir y no dejará de subir hasta marzo, por lo cual, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Una cosa es el precio de la energía y otra cosa es la factura de la energía, porque a ese precio de la energía hay que sumarle todos los conceptos impositivos que el Gobierno mete en esa factura. Por lo cual, para adelgazar o para amortiguar el precio lógicamente el Gobierno, si quiere intervenir en esa factura, tiene que renunciar, en algunas medidas de choque, a alguno de los supuestos, a alguna de las tasas.

Tiempo de construir una central nuclear no tenemos, una central nuclear tarda desde que tú apruebas el proyecto hasta que empieza a liberar energía 10 años, 10 años. A lomejor las nuevas técnicas permiten adelantarlo 8, pero tarda mucho tiempo, pero si dijimos que no porque somos los más verdes del mundo y pusimos unas primas para la renovables tremendas. Todo eso se paga y eso hace que usted, hoy, pagué por poner el lavavajillas 51 leuros, cuando le costaba 20 el año pasado, pero estamos cerca de llegar a que cueste tres veces más, así que o viene una una rebaja fiscal, o viene la tarifa regulada o la revisión de la tarifa regulada, perdón, o combinar las dos cosas o que las subastas no sean diarias o que sean cada vez más espaciadas... No sé, pero bueno, veremos qué es lo que va a hacer el Gobierno.





La ampliación del Prat en el centro de la negociación con los catalanes

Por otra parte, ecos del fin de semana. La Diada, la Diada en Cataluña churrete, descafeinada porque pensar en la mesa de negociación y la mesa de negociación ya saben ustedes, se lo venimos diciendo hace ya más de una semana, a esa mesa de negociación le van a dar un carácter utilitario poniendo encima de ella la ampliación del Prat; la ampliación del Prat que ha dicho el Gobierno: ah, no la quieres, me la guardo y hasta dentro de cinco años no la sacó. Esa ampliación del Prat va a ser poniendo cemento encima de La Ricarda o no poniendo, pero va a ser porque hay efectivamente, una parte de la sociedad sociedad civil y económica de Cataluña que está diciendo, ¿pero qué barbaridad es esta de renunciar a 85.000 puestos de trabajo y a XXXX. Pues, se volverá a poner y el Gobierno tiene ahí ese dinerito para jugar, para hacerse el interesante, para darle un poco de visibilidad a esa mesa y que no le pidan lo que no puede dar que es la autodeterminación, la amnistía y otras otras hierbas.

La Diada ha sido lo que ha sido, un encuentro por costumbre porque saben que es pa ná, pero no dejan, no dejan la causa porque es un día al año. Salimos, luego vamos a quemar la Comisaría de Policía de vía layetana en Barcelona y bueno ya hemos cumplido. Se engañan con las cifras, se pelean de forma tabernaria, pero es que esta gentuza del independentismo sectario Catalán es así.

Y por cierto, la Comisión de delitos del odio, de no sé cuántos de lucha contra el odio tal y diversos cuentistas. Por qué no analizan el odio contra la Policía y los jueces en Cataluña y los intentos de quemar la Comisaría de Vía Layetana, porque eso es odio".