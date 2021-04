Herrera: "Sánchez es un rey sol que alumbra a un país oscurecido por la ruina y la regresión democrática"

Una reflexión final: la colonización del Estado por el 'sanchismo' merece una profunda reflexión. No hay institución ,ley, norma, costumbre... en la que Sánchez y su Gobierno no hayan metido la mano. Nos quedamos siempre con el ejemplo del Marqués de Galapagar - éste del moño - queriendo cambiar la cabalgata de los Reyes o poner la banda de la tarta a poner feminismo en las aulas... Pero el peligro real no es éste. Este es un cantamañanas que tendrá su cuota de asalto a los cielos y poco más.

El peligro real es Sánchez y la visión del Estado de Derecho como una herramienta para su servicio. Primero te induce al voto con el CIS, luego te publicita sus mensajes en TVE, luego educa a tus hijos con la 'lolailo' de Celaá, desactiva mientras tanto el poder judicial, paraliza el Congreso con el estado de alarma, ocupa la Guardia Civil, se inventa alguna paguita para que te acostumbres a malvivir sin demasiado esfuerzo... Y siempre en deuda con su 'sanchidad'

Eso es el populismo y eso es Sánchez. Que es un Rey sol, que alumbra a un país oscurecido por la pandemia, la ruina y una gran regresión democrática. Y en este escenario aparece el CIS de Tezanos, que para eso lo han puesto. Pues a ver si, insistiendo mucho, la gente se cree que Madrid homófobo, machista, enfermo...

En Madrid no se juega sólo un gobierno regional. Se disputa el partido de ida entre el populismo y la democracia. Los dos únicos bloques reales que pugnan por imponerse en el mundo. Y Sánchez se ha puesto al frente de esa campaña. Por eso, lo que ocurra en esa campaña va a tener muchas consecuencias para España. Madrid será la guinda de un pastel muy indigesto o la primera prueba de que hay más allá de este rey Sol, de este impostor, que nada más trae nubarrones con premio.