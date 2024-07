Herrera: "Sánchez no quiere someterse al control de las instituciones ni de los ciudadanos"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

¿Cómo llevan el calor? Hace calor en sitios donde habitualmente no hace. Pero son los días de calor de julio. Esos días señalados que pasan todos los años y que harán que el número 4 se ponga por delante de los demás.

Y hoy, ¿cuál es la noticia? La noticia es el plan de acción por la democracia que ayer presentó Sánchez y que se limitó a diversas bravatas y alguna que otra majadería. Pero la noticia del día no es si se ha presentado o no un plan de 'begoñización' de la democracia. Ayer lo que hizo Sánchez fue esconder las acciones pero no la intención, que es amordazar a los medios. Él no puede impedir por decreto que salga un periódico mañana o que una televisión siga informando al día siguiente.