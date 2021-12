Herrera: "Sánchez va de insecticida y es a la Constitución como las langostas al campo, una plaga"

"Señoras, señores, me alegro,¡buenos días!:

Es martes 7 de diciembre, en medio del puente de la Purísima, mañana el día de la Purísima y España en sus cosas. ¿Y sus cosas cuáles son? Pue depende si hace usted caso de alguna realidad inventada, oficializada a través de algunos editoriales de periódicos pues parece que todos estemos en la reforma de la Constitución, que es una cosa en la que no está absolutamente nadie, nadie, nadie. Salga usted a la calle. ¿En qué estamos en la calle? En la calle estamos por la preocupación de una especie de..., bueno de un frente que llega muy activo, que tiene 10 autonomías en aviso naranja o amarillo y que dejará vientos, lluvias, en algunos lugares grandes nevadas, tanto que la DGT ha dicho: 'oigan, si están ustedes de Puente, lo mejor es que si pueden volver unas horas antes, vuelvan unas horas antes porque va nevar, esencialmente, de Madrid hacia arriba', con lo cual ya sabemos lo que pasa con la nieve en algunas carreteras. Es verdad que el que se ha ido de Puente dice 'hombre para dos días que tengo y me lo vas a quitar tú, DGT'. Hombre, a veces si renuncias a un día pero te libras de quedarte un día atrapado en una carretera con nieve..., pues a lo mejor sale a cuenta. Bueno, no sé, allá cada uno.





Pearl Harbor: los europeos debemos agradecimiento permanente a EE.UU.

Digamos que hoy es un día para celebrar varias cosas. Miren, hoy, en la mañana del domingo 7 de diciembre del 41, ¿había nacido usted, si me está escuchando? ¿Incluso, había nacido y tenía sentido común ya, conocía las cosas, ya tenía algunos años para diferenciar, tenía criterio ya para conocer la Historia? Bueno, me recuerda Ignacio Camacho que la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941 -hace hoy 80 años-, los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Tanto se ha hablado en la Historia de ello, no nos metamos a analizar las circunstancias de aquel bombardeo, pero dejó más de 1.200 muertos dentro del buque Arizona, hundido, allí está, se puede visitar es el memorial de Pearl Harbor. Es impresionante. Eso, desde luego, hace que la guerra se mundicialice (me permiten la expresión), se haga mundial y los americanos merecen que Europa les recuerde.

Yo como europeo insto a todos a que recordamos y no olvidemos el agradecimiento permanente que los europeos debemos tener a los americanos, que enviaron a lo mejor de su juventud a morir en un continente que no era el suyo. En dos ocasiones, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial para librarnos de dictadores y de populistas que hoy los tenemos muy cerca y de qué manera.





Pandemia: ómicron una variedad muy cabrona

De la pandemia algo no sabemos porque el Ministerio se toma fiesta desde el viernes y no actualiza datos el Ministerio de Sanidad, pero evidentemente los contagios siguen creciendo, siguen creciendo porque hay más contactos y además hay una variedad por ahí que es una cabrona, una, una, una variedad -discúlpenme-, especialmente contagiosa, que gracias a las vacunas, no hace que desarrollemos la enfermedad en consecuencia. Es una variedad, en fin, rápida e inquieta, que los científicos están estudiando y que dentro de algunos días nos darán sus conclusiones. Ha habido casos, por ejemplo, un hospital en Málaga. El personal sanitario tiene un encuentro, una reunión, y como son gente que sabe, pues, primero están vacunados todos, los chicos y las chicas (alguno hasta con la tercera), pero es que además se hacen una prueba de antígenos y bueno van a una comida y empiezan a salir contagios, contagios asintomáticos, pero que hacen que la gente tenga que estar en casa en cuarentena durante algunos días dejando en cuadro al hospital. Ese es el problema, no es tanto el desarrollo de la enfermedad -que afortunadamente las vacunas está evitando, al menos, por ahora-.

Sánchez es una plaga contra la Constitución

Y, ayer, damas y caballeros la Constitución cumplió -como saben ustedes-, 43 años. Una Constitución que ha sido la mejor Carta Magna que ha tenido jamás España. Hombre la Pepa, sí la Pepa fue una magnífica, en circunstancias heroicas. En Cádiz, fue redactada y merece, desde luego, un lugar preferente. Pero a partir de la Pepa, todas, (y la Pepa fue víctima de aquel felón, miserable, llamado Fernando VII y de los políticos de la época), pero las que han venido después, que venían como rosquillas, eran constituciones de parte. No la Constitución que en el 77, a partir del 75, empiezan a trabajar después de la dictadura de Primo de Rivera, después de la desastrosa República, antes de que, bueno, en fin, aquella Restauración que fue la antesala de un régimen liberal, democrático, al que la pinza izquierdista y nacionalista hirió de muerte en el 17. Después de las Guerras Carlistas, después de la Guerra Civil, después de una dictadura..., bueno, pues vamos a hacer una Constitución inclusiva, cabemos todos....

Pues esa es la Constitución que ayer se celebraba, la Constitución que ayer apagábamos las velas de su 43 cumpleaños. Bueno, pues ese fue el momento en el que dos cínicos de campeonato, dos cínicos de campeonato, se pusieron a elucubrar de la manera que ya le venimos contando desde las 6, tanto Sánchez como Meritxell Batet -que dieron una auténtica lección de incongruencia y de cinismo-. Mira que tenía problemas a denunciar, excesos a señalar, abusos a lamentar, Meritxell Batet, la tercera autoridad del Estado. Pero no, se dedicó a meterse con la oposición, diciéndole a PP y a Vox que hay que aceptar el resultado de las elecciones, que hay que desjudicializar la política, etcétera, etcétera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vamos por partes: ¿aceptar el resultado, lo dice el PSOE, que puso una moción de censura tras perder dos veces elecciones en seis meses?, ¿lo de no utilizar o no politizar la Justicia lo dice por usar a un juez amigo para redactar una sentencia fake con la que justificar la moción de censura o por nombrar una ministra socialista como Fiscal General del Estado? o ¿por intentar asaltar el poder judicial de la mano de Podemos? ¿Y lo de respetar la Constitución, lo dice por sus amigos golpistas, este que dice que hay que cumplirla de "pe a pa", que la pisotean y luego son indultados? ¿Quiénes son todos los enemigos de la Constitución, los auténticos enemigos de esta Constitución que hay que cumplir de "pe a pa" según Sánchez? ¿Ese nacionalismo que ha conseguido que la izquierda española le compre el argumentario más reaccionario de toda Europa y se convierte en una izquierda reaccionaría? ¿Son esos los enemigos? Bueno, pues esos son los socios de Sánchez. O sea, nadie más que Sánchez ha puesto en solfa la Constitución que nos ha dado más prosperidad y paz desde, al menos, la Guerra de Cuba. Ha avalado el debate de

la independencia, ha atacado la separación de poderes, ha roto el consenso y la convivencia, ha minusvalorado el uso del español en España, ha enfilado a un Rey y ha exiliado a otro y hasta ha convertido en socios y aliados de esa colección de chavistas, batasunos, golpistas que tienen a Sánchez agarrado por el cono sur. Sánchez es a la Constitución como las langostas al campo, es una plaga. Y encima va de insecticida, a estas alturas, con Maritxelita haciendo el papelón que le pide su amo y Otegi y Junqueras al lado. No se lo cree ni él, ahora, es cierto que a no tener vergüenza, a no conocerla, no le gana, absolutamente, nadie. Ni a uno ni a la otra.



También te interesa





La reacción de Herrera tras escuchar a Sánchez decir que la Constitución hay que cumplirla de "pe a pa"