Herrera: "Sánchez ha engañado a las CCAA para usar sus recursos como parte de su campaña electoral"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes, es 4 de octubre del 2019, son las 8 de la mañana, así que si no se ha puesto en marcha ya, no sé qué decirle ya si le compensa porque, fíjese, se le echa el día encima. Este día en el que es una jornada soleada prácticamente en toda España, puede que haya alguna lluvia débil y ocasional en el Cantábrico.

Primero, venimos celebrando esta mañana una decisión salomónica de esta gente de la Federación de Atletismo que ha montado este este Mundial extraño, raro, en Doha que ya veremos lo que va a ser el Mundial de Qatar de fútbol, por una cosa que no había pasado en la historia del atletismo. Iba Orlando Ortega, el cubano español corriendo por su calle, buscando la medalla en los 100 metros valla, y un jamaicano, McLeod, invade su calle de forma descarada, le priva de luchar por la victoria. Bueno, en fin, es una cosa tremenda, pero al final, en un recurso, lo han aceptado en la Federación y le dan a Ortega una medalla de bronce bis. Las tres que han dado y otra medalla de bronce porque consideran que, efectivamente, el cafre este le impidió ser seguramente plata, que es lo que hubiera sido, incluso podría haber llegado a ser oro. Bueno, por aquí pasaba Orlando esta noche en 'El Partidazo'.

Pues puede ser la noticia buena del día porque lo demás... Ahí siguen los aranceles EEUU tic tac tic tac esperando al día 18 de octubre, que es cuando se pondrán en marcha y ya saben ustedes, hay varios sectores que están haciendo cuentas: sectores que en España afectan a varias regiones, especialmente Andalucía en primer lugar, después a Catalunya, a otras. El jamón menos porque en EEUU se llevan menos, todo hay que decirlo, pero vino, por ejemplo, vino, queso, aceitunas, aceite...

¿De qué manera? Trump insiste que está guerra comercial entre el Airbus y Boeing debe ser solventada de esta manera y veremos si la Unión Europea responde igual y también pone aranceles a los productos que vengan de Estados Unidos, pero de momento, hasta el día 18, la gente con el corazón en un puño porque, oigan, han trabajado mucho, mucho estas empresas en colocar sus productos en un mercado como el norteamericano.Y han dado una lección de competitividad y la exportación para ellos es vital. Que ahora te pongan un recargo del 25%, pues, hombre, hunde tu expectativa de negocio en aquel mercado, hay que buscar mercados nuevos, hay que... Yo que sé las cosas que hay que empezar a hacer.

Sigue la campaña, le diría que estamos en campaña, aunque esto sea precampaña, pero bueno, parece que esto... Seguimos en precampaña cara a la campaña y en campaña habrá un debate nada más a cinco. Ha dicho Sánchez que él no quiere, en fin, que a él ya le están buscando con eso de que hagan debate cara a cara. Yo con Casado, además con las cifras del paro de octubre y de noviembre que van a ser, hombre, digamos no demasiado buenas y esas perspectivas económicas que ya empiezan a considerar en campaña algunos y que, a lo mejor, le hace o le obliga al Partido Socialista a hacer un sobreesfuerzo para obtener lo que quería obtener con estas elecciones que han buscado de manera descarada desde el 28 de abril. No, hará un debate a cinco y que esté Vox, además, si han podido sacar a Franco ya, pues entonces a ver si los de Vox hiperventilan y de esa manera pues así le quitan un poquito más al PP de...

Ayer, por cierto, no sé, a lo mejor es como castigo por sus añagazas, por estas cosas que hace este individuo, esto de decir que no hay dinero para las administraciones autonómicas, dinero de Hacienda que es de las administraciones autonómicas, dinero con el que las administraciones de las comunidades tienen que pagar a proveedores y no pueden pagar si no se endeudan, etcétera, etcétera. Y ahora, a última hora, a pesar de haberle dicho que no por carta, dice Sánchez en campaña electoral que sí tiene dinero. “Sí, sí, sí, lo voy a sacar”. Durante tiempo ha estado engañando para ahora poder utilizar los recursos públicos como una parte de su campaña electoral. Una desvergüenza absoluta, pero es lo que hay.