Herrera: “Sánchez apostó por los que hace 4 días celebraban con brindis que los asesinos mataran socialistas"

Bueno, espero que estén bien cuando acaba el mes de abril. Es día 29, es viernes y hay sol prácticamente en toda España.

Ayer los que no estuvieron en la Plaza de la Maestranza en la tercera de feria, 3ª de abono, la verdad no vieron el excelentísimo juego que dieron los toros de El Parralejo y como nos acordamos todos, si lo conocimos los que le conocimos claro, de Pepe Moya Sanabria, el que fuera el creador de esta ganadería, en la línea de Jandilla que ayer debutaba en la Maestranza. No estaba entre nosotros ya Pepe Moya, nuestro querido Pepe Moya, gran empresario y desgraciadamente no puedo ver el triunfo que además facilitaron a un torero como Daniel Luque, también El Fandi que anduvo bien y una oreja que cortóPerera. Pero Puerta Grande para Daniel Luque. Cuando hay toro, pues claro que hay fiesta, cuando hay toro si no hay toro no hay nada que hacer. Ayer hubo toros y vaya toros.













LOS PACTOS DE SÁNCHEZ PARA SEGUIR EN LA MONCLOA





Bueno vamos a ver, si hay vileza, si hay indecencia, si hay juego sucio, si hay todo eso, insulto a los españoles, ¿entonces qué hay? Lo que hay es Sánchez, que la ecuación es muy sencilla, muy sencilla. Y ayer volvimos a comprobarlo por si nos quedaba alguna duda. Pedro Sánchez escenificado en el Congreso la entrega definitiva los aliados que le hicieron presidente, que le han aprobado dos presupuestos. Si había alguna opción de que por la crisis, por los cambios en la dirección del PP, optara por grandes pactos de Estado con Feijóoeso quedó enterrada hasta el final de la legislatura. ¿Por qué? Porque ayer apostó por los que hace 4 días celebraban con brindis y copas que los asesinos mataran socialistas, entre otros, peorque mataron socialistas ¿eh? Esos mismos que brindaban y que siguen dando apoyo y justifican los asesinatos de ETA son con los que ayer pacto Sánchez, herederos directos de Batasuna. Bueno, pues ayer fueron decisivos para aprobar un Plan Anticrisis, equivocado además, que prolongará los males profundos de la economía española, que desprecia las bajadas de impuestos, apuesta por elevar la deuda a través de subvenciones, renuncia a la gestión profesional de los fondos europeos, con un intervencionismo estatal que ya ha provocado el primer gran estropicio en el mercado laboral con la destrucción de 100.000 empleos y el incremento del paro en 70.000 personas en el primer trimestre del año.