Herrera: "¿Por qué el criterio de un ministerio sin estructura y sin expertos vale más que el de una CC.AA.?"

Ahora mismo la pregunta está en la Comunidad de Madrid. ¿Va el gobierno cental a cerrar la Comunidad? ¿Puede hacerlo en atención a las leyes y sin un estado de alarma? ¿Puede evitar la Comunidad de Madrid que ese cierre sea total como pretende Illa alegando que esa norma no tiene validez jurídica? En las últimas horas, hubo un choque frontal entre Sanidad y la Comunidad de Madrid. El martes hubo un principio de acuerdo sobre tres criterios genéricos que aplicar en ciudades de más de 100.000 habitantes. Madrid, que quería igualdad de trato en esos territorios, dijo que estaba bien pero que iba a ver la letra pequeña.

El ministro Illa no presentó ni los criterios técnicos que justifiquen bajar el listón a 500 contagios por cada 100.000 habitantes ni se contemplaron criterios asistenciales. Además, en el consejo interterritorial de Salud no hubo consenso de todas las CC.AA. Esta mañana, el Gobierno ya ha publicado en el BOE la orden de confinamiento de casi cinco millones de personas. Cosa a la que se opone la Comunidad de Madrid por afirmar que se están mejorando poco a poco las cifras de contagio y que además el confinamiento de casi 5.000.000 de personas tienen una consecuencias económicas pavorosas para Madrid y para el resto de España.

El Gobierno, Illa, PSOE, Podemos y toda esta banda han decidido el confinamiento de Madrid y lo han publicado en el BOE. ¿Va a cumplir la Comunidad de Madrid con esa orden? Pues me da que hasta que el juzgado no lo diga, no. Porque alega que los acuerdos han de tomarse por consenso y se tomaron por mayoría, pero no por consenso.

La Abogacía General del Estado ha dicho que todo está claro: que todo está bien y que hay que cumplirlo. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid está estudiando para ver qué recurso pueden presentar y llevarlo a los tribunales. Esto crea una inestabilidad no menuda en la capital de España. Hay argucias de dudosa legalidad y luego hay tacticismo político con este traje a medida a Madrid. Y uno asiste un tanto perplejo a una situación en la que uno se pregunta si es tan difícil ponerse de acuerdo.

¿Por qué el criterio de un ministerio sin estructura y sin comité de expertos - allí están el señor Illa y el señor Simón - es mejor que el de las CC.AA, con todas las competencias de Sanidad transferidas? Veremos la rebelión de Madrid hasta donde llega y veremos hasta dónde llega la firmeza del Gobierno.