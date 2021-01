Herrera: "Si la nevada hubera sido en Barcelona, la zona catastrófica estaría declarada desde el segundo copo"

Luego las nevadas nos dejan no pocas polémicas. Ahora mismo ha habido aquí una polémica absurda por la pala. Si un político se hace una foto con una pala acarreando nieve de la puerta de un garaje es inmediatamente sospechoso. No nos engañemos: la pala le dura al político en una mano lo que tardan en filmarle. Luego la pala va donde tenga que ir. Pero vamos, sean colorados, verdes, azules, amarillos... Pero ese debate tonto se ha abierto por el señor Aguado y el señor Casado. El gran debate es el de la zona catastrófica. No sólo para Madrid, sino también para más lugares. La declaración de zona catastrófica comporta el hecho de paliar con levantamiento de impuestos, fondos y ayudas para la ciudad que ha sufrido lo que ha sufrido... Intentarles ayudar a que salgan adelante. Parece que lo de Madrid cumple todas las normas para ello. El Gobierno dice que no. ¿Por qué? Porque es Madrid. ¿Tiene usted alguna duda de que esa misma nevada hubiera caído en Barcelona, en San Sebastián, en Castellón... las ayudas de la zona catastrófica estarían ya declaradas antes del segundo copo. Pero como Madrid es Madrid...

¿De la pandemia sabemos algo nuevo? Como a perro flaco todo son pulgas, la nevada ha obligado a miles de personas a apiñarse en el metro de Madrid y en los cercanías en plena tercera ola. De la distancia de seguridad, olvídense. 401 muertos desde el viernes. 60.000 contagios en tres días. El peor fin de semana de toda la pandemia.

Y otro de los asuntos de los que habla el mundo es que el Congreso de Estados Unidos ha iniciado trámites para el segundo impeachment de Donald Trump. Es difícil que salga adelante porque necesitarían que 17 senadores republicanos que votasen a favor. Hoy "El País" editorializa sobre el futuro del partido republicano después de Trump. Está muy bien. Pero también deberían mirar a España y preguntarse por el futuro del PSOE después de los pactos vergonzosos con Bildu y ERC.

Trump llevó al partido republicano al poder pero en su caída se ha llevado por delante también al partido republicano. Ojo porque lo mismo le puede pasar al PSOE. Está en el poder en virtud de pactos con fuerzas indeseables, indecentes, basura... Podemos, ERC, Bildu... Será muy interesante ver la factura que esos acuerdos le pueden pasar al cobro en el futuro. Porque mientras se gana todo está muy bien. Cuando se deja de ganar, a perro flaco todo son pulgas.