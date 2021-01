Herrera: "¿Nadie de los 70 pelotas que rodean a Illa le pidió que no dijera a Darias que lo iba a disfrutar?"

Y hoy Sanidad se vuelve a ver las caras con las CC.AA. Y ya presidirá Carolina Darias. Dos frases especialmente significativas de los relevos de ayer. Una la que pronuncia Illa - el mismo que dijo hace dos días lo de 'Yo no tengo nada que arrepentirme' - cuando le da la cartera a Carolina Darias. Le dijo que lo iba a disfrutar. ¿No hay nadie de los 70 pelotas que rodean a cada ministro que le diga: 'con 500 muertos, con 40.000 contagiados, con las vacunas que no llegan.. no se te ocurra decirle que vas a disfrutar'? ¡Cómo te lo vas a pasar, se te van a morir 500 cada día! Pero de verdad... Llegas al ministerio de Sanidad cuando están muriendo centenares de personas, cuando los sanitarios no pueden más, pero vas a a disfrutar... ¡madre mía! ¡Pero hombre, por favor!