Herrera: "Lejos de tener más privilegios que ninguno, el Rey Juan Carlos ha tenido menos derechos que nadie"

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de un lunes, Es lunes, 7 de febrero del 2022, una semana que nace sin muchas pretensiones pero que luego rellena el calendario, oiga, con una fuerza tremenda.

Una semana en la que hablaremos de mascarillas que desaparecerán, de las elecciones de Castilla y León que aparecerán el próximo domingo o de la resaca de la reforma laboral y la votación, de las consecuencias, que eso pueda traer en el ámbito jurídico.

EXCLUSIVA COPE: LA FISCALÍA ARCHIVARÁ LA INVESTIGACIÓN SOBDE LA SUPUESTA CUENTA DEL REY JUAN CARLOS EN JERSEY

Pero también en este ámbito no detenemos esta mañana porque COPE les adelanta desde las 6 la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción va archivar la investigación en torno a la supuesta cuenta con fondos del Rey Juan Carlos en el paraíso fiscal de Jersey. El fiscal anticorrupción ha redactado ya el decreto con el que pone fin a decir diligencias al que tenido acceso COPE a ese documento. Es unborrador de 20 folios que está a la espera de ser fechado y firmado por el propio Luzón, recuperándose de una de unos cuantos días de covid, pero que ya le ha enviado hace más de dos semanas al correo de la Fiscal General, Dolores 'Damiana' Delgado. Las conclusiones que expone en ese documento las puede leer ya en nuestra web en cope.es.

¿Y por qué es importante esta decisión? Porque el fiscal asegura en su decreto que ‘NO’ hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal contra Don Juan Carlos, que saben ustedes tienetres investigaciones abiertas por la Fiscalía: primero, el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE; segundo, el cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares y; el tercero, está la posible existencia de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey. Y, ninguno de los tres casos ha llegado a juicio, ni mucho menos, ninguno. De hecho, no ha llegado ni a manos de un juez ni se ha planteado en ningún momento llevarlos ante un tribunal.

Pues la última investigación, esta de la que le estoy hablando, la de Jersey, ha sido, por lo tanto, decretada como archivada. ¿Existe la cuenta de 10.000.000 de euros en Jersey relacionada con Juan Carlos? Existe pero no tiene relación, es un trust, un instrumento económico y jurídico que es habitual el mundo anglosajón. Lo que el fiscal jefe anticorrupción asegura en el decreto de archivo de la investigación es que "no existe indicio alguno que permita -estoy leyendo- vincular ese trust con Don Juan Carlos de Borbón ni en su gestión ni en su capacidad de disponer de fondos, en ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas".

Este decreto todavía no ha sido comunicado a las partes, por lo cual seguramente, bueno los representantes legales de Don Juan Carlos están entrando ahora mismo a no ser que el fiscal Luzón se lo hubiera filtrado, que no parece. Luego, si quieren les explico cuál fue la historia de ese trust; pero, claramente no hubo movimientos de los fondos del trust a favor de Don Juan Carlos una vez se desvinculó de él.