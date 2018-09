Herrera a las 8, viernes 7 de septiembre

Tiempo de lectura: 2



Escucha el análisis de la actualidad de este viernes de la mano de Carlos Herrera comenzando por la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno y el líder de Podemos.

Pedro Sánchez de por sí ya es bastante tóxico, pero si se junta con el cantamañanas de Pablo Iglesias de compañero, la toxicidad alcanza dosis seriamente preocupantes. Y es lo que hicieron ayer: juntarse para evidenciar que Pablo Iglesias es otro vicepresidente del Gobierno, que es lo que él quiere ser, y que lo plastifico en esa frase que es “se co-gobierna desde el Parlamento”. Eso de co-gobernar desde el Parlamento, ¿qué es lo que es? Yo le impongo condiciones a Pedro Sánchez a cambio de mis votos para que tenga... Como tiene 84, como tiene un churrete de Grupo Parlamentario, me necesita a mí. Yo pongo mis condiciones.

¿Y mis condiciones cuáles son? Pues, hombre, alguna de las cosas tan dispares como las que ayer en una reunión llegaron a decidir: quitarle una medalla a Billy el Niño, reconocer al Estado palestino, fijar los precios por decreto de alquileres... Es decir, oiga, ¿da para tanto una reunión? ¿Tantas cosas, por otra parte tan dispersas, se hablan en una reunión? ¿Se llega a ese tipo de acuerdos?

Pedro Sánchez quiere hacer sus presupuestos y saca el lápiz, como lo decía esta mañana, y cuenta. Yo tengo 84, este de la coleta tiene 70 y pico, el PNV que está a lo que está, siempre que trinque nos dirá que sí, 160. Bueno, oye, yo con 160 saco unos presupuestos progresistas. La palabra mágica tiene que estar por medio siempre. Y si me dicen que no... Hombre, la derecha esta irracional, esta derecha me dirá que no. Pero Esquerra y el PDeCAT si me dicen que no, pues yo me hago la víctima: por favor, parece mentira. Al progreso se oponen los secesionistas. Estos que tal y que cual te han votado y te han llevado a la Moncloa, pero bueno... Te han votado en la moción de censura. Y luego, la derecha irracional y yo la aureola. Bueno, tú te pones la aureola pero el país sin presupuestos y tú gobernando con unos presupuestos del PP prorrogados.