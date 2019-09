Herrera a las 8, viernes 6 de septiembre

Es viernes 6 de septiembre. Son las 8 de la mañana. Hay sitios en España donde hay gente que dice que hace frío o rasca o que se han tenido que echar una sudadera. Hay otros sitios en España donde hace un calor horroroso, que también le digo que yo estoy, precisamente, en el segundo, pero los compañeros, por ejemplo, que están en Madrid, más al norte, dicen: “¡No, qué fresco esta mañana! ¡Qué mañana más fresca estamos viviendo!”

Bueno, bajan las temperaturas, incluso hay algunos cielos nubosos en varios lugares de la península. Lo demás: tranquilidad y buenos alimentos.

Un vistazo a la vida, un vistazo a las cosas, un vistazo a todo lo que ocurre en España y en el mundo nos lleva prácticamente a los mismos sitios que los últimos días. Nos lleva al huracán de la Florida ahora que ha pasado por Bahamas con algunas historias. Historias tremendas: un padre ciego que ha sacado a hombros a su hijo andando por un agua que le cubría hasta el cuello durante 4 kilómetros sin saber que había más allá. Y ha salido adelante.

Lugares como el Reino Unido donde a Boris Johnson se le ha ido hasta su hermano, que era secretario de Estado y diputado, y le ha dicho que me alegro mucho de saludarle. Incluso ahora ya en ruedas de prensa le preguntan que si ni siquiera su hermano confía en usted, por qué deberíamos confiar los demás. Él ha dicho que ni en una zanja. Vamos, prefiere vivir en una zanja enterrado antes que pedir un retraso del Brexit.

Aquí en España con determinadas polémicas con los libros de texto, por ejemplo, porque es muy entretenido saber que en esta España autonómica nuestra cada uno quiere que el texto recoja su peculiaridad y nada más que su peculiaridad. Pues en Cataluña insisten en que no se hable de los Reyes Católicos o solamente de Wifredo el Velloso, al que hay que llamar 'El Piloso', también incluso en el libro en castellano. Lo de 'El Piloso'... No quiero hacer chistes fáciles. En Canarias que no se hable de los ríos, en Andalucía que se hable del tambor rociero. Bueno, en fin, estas cosas que digan que no, pero son muy, muy entretenidas.

Realmente las cosas de sustancia, como ustedes pueden imaginar, tienen que ver, primero, con la noticia que nos ha ocupado esta semana, que es la noticia del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa cuyos datos de la autopsia seguramente conoceremos a lo largo del día de hoy, aunque tengamos que esperar a analisis toxicologicos que pueden tardar más tiempo para que nos digan si tiene alguna incidencia el que ella llevara consigo en la mochila todas las pastillas antidepresivas que los médicos le habían prescrito a lo largo de estos últimos tiempos.