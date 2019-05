Herrera a las 8, jueves 16 de mayo

Tiempo de lectura: 2



Bueno, espero que estén bien al recibo de la presente. Ya son las 8 de la mañana. Ya es muy tarde, ya todo lo que ustedes quieran, ya es por aquí, por allá. Es jueves, se acerca peligrosamente el viernes, es 16 de mayo y estamos en la segunda mitad de este mes de las flores y el veranillo. Digamos este veranillo de junio adelantado que habíamos vivido, toca a su fin.

Van a bajar las temperaturas. Se va a notar de manera más extraordinaria en el oeste peninsular, que es de donde les hablo. Por aquí ya va bien que baje porque ayer Sevilla... Esto era un horno, literalmente. Bueno, y luego ya subirá otra vez cuando llegue el momento.

Ayer puerta grande en San Isidro para Perera con toros de Fuente Ymbro. No vi la corrida, pero he leído crónicas que me hablan de toros encastados y otros de toros no encastados. Desde luego, el tercero era un buen toro, el de Perera, al que le han discutido la puerta grande con dos orejas. Ya saben ustedes que en Madrid con dos orejas sales por la puerta grande, en Sevilla no. En Sevilla hacen falta tres, o sea, que le tienes que contar dos y en el otro tienes que haber obtenido algún trofeo.

En Tenerife, pendientes del incendio ayer en el Parque Nacional del Teide que iremos conociendo esta mañana cómo van los trabajos de la UME.

Y luego, la España política está pendiente, digamos, de este rifirrafe entre dos que hasta el momento se han necesitado, que eran Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña, que fue el grupo determinante, además de Podemos, claro, para que funcionase la moción de censura que le hizo a él presidente en el mes de mayo del año pasado. Hace un año ahora. Mayo-junio. Fue determinante. Bueno, pues ahora las cosas están en este momento Pimpinela. En el de los reproches y “no te quiero, no, no, no, no, no, no”.