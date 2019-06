Herrera a las 8, viernes 21 de junio

Tiempo de lectura: 3



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya ven, ya ven, nos hemos plantado en las ocho de la mañana en un día en el que arranca el verano a eso de las seis de la tarde, un poquito antes, y va a arrancar un verano... Va a estar con nosotros hasta el 23 de septiembre. Esta mañana le vengo diciendo lo que me dicen a mí, yo no sé de esto, pero que va a ser un escenario de sequía meteorológica después de que esta primavera haya llovido la mitad de la anterior y un verano más caluroso de lo habitual. Cualquiera lo diría porque la tendencia de este mes de junio ha sido a ser bonancible. Paseable incluso por el sol. En algunas zonas donde ponerse al sol, yo se lo contaba antes, ayer en la transmisión que hicimos del Corpus sevillano para RockFM y para Cadena 100 estábamos en la solanera y era muy agradable . No era ninguna... Vamos, se lo decía, incluso, le diré. Pues parece que va a cambiar eso.

¿Qué mas cosas van a cambiar? Todo lo que esté Sánchez de por medio es susceptible de cambiar. Claro, por supuesto, a peor. Todo. Ahora mismo está entretenido en Bruselas con los nuevos cargos importantes después de las elecciones: el Banco Central, la Comisión, el presidente del Parlamento Europeo y tal, donde no se ponen de acuerdo los líderes europeos, sobre todo las dos facciones: los populares, los conservadores y los socialistas con la socialdemocracia con los liberales.

No se ponen de acuerdo, pero no van a tener más problema que ponerse de acuerdo. Ya veremos. Pero bueno, el desahogo es la marca de la casa. El PSOE ha buscado ya la excusa argumental para pactar con separatistas y con filoterroristas. Y lo ha buscado desde el primer momento invirtiendo la carga de la culpa: como ustedes no me dais a mí lo que yo necesito, se lo vengo diciendo estos días, pues no tengo más remedio que ir a buscar a los andurriales de la política los votos. Es mentira. Es una mentira vergonzosa, no vergonzante. Bueno, vergonzante si me apuran también, pero es vergonzosa porque él perfectamente podía haber dicho a PP y a Ciudadanos: “Oye, nos entendemos, mi programa de gobierno es este. Vamos a ver en qué podemos ponernos de acuerdo. Yo no y vosotros os abstenéis. Bien, vale”.

Lo ha dicho Rajoy: “Oiga, a mí me hubiera gustado tener un gobierno estable con 176 diputados”, que es lo que ha dicho, no ha dicho más. Bueno, pues él quiere que eso pase para luego poder pactar con Podemos y, en comunidades autónomas, pactar con todo lo que se mueva, con todo lo nacionalista que haya, incluso también pactos con Bildu. Con Bildu, eh, que Bildu es la ETA. Es lo que queda. Es el polvo de la ETA tamizado y sacudido. Son los que organizan los espectáculos estos: homenajes a etarras a los que... Yo que sé: pusieron las bombas de Hipercor.

Hay una frase que ha dicho Isabel Celaá, la estadista Celaá, que todos los escaños son legales y legítimos. Sí, es verdad. Sin embargo, ellos no considera legítimos los escaños de Vox. Vamos, así lo ha dicho el señor Ábalos hasta ahora mismo. Lo que quiere decir que con Vox no, pero con Esquerra y Bildu sí se puede pactar. Con Esquerra están negociando y con Bildu ya se ha visto en Navarra.

En Navarra han colocado de presidente de la Cámara del Parlamento a un individuo que hizo su discurso en vascuence. Es decir, que el 85% de los navarros no se enteraron. Como ahora mismo están, el que ha salido de Gora Bai, un submarino del PNV, en lo que están es por la anexión de Navarra. Y para hacer, para obligar a los de Tudela a hablar vascuence. La mayoría de navarros no está por ahí porque, desde luego, la señora Maria Chivite del PSN estaba en cosas contrarias a todo ello