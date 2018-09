Monólogo de Herrera del miércoles 26 de septiembre

Tiempo de lectura: 2



Escucha el análisis de la actualidad que este miércoles te trae Carlos Herrera tras la reprobación del Senado a la primera ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, la fiscal Dolores Delgado.

El último, como saben ustedes, es el de la increíble ministra menguante o la increíble ministra cambiante. La ministra, esta ministra que ayer, reprobada en el Senado, perdía los papeles.

El audio, el audio, que es un audio obtenido de manera irregular, no decente, en el que se evidencia una toma de postura en algunas posiciones que no la dejan muy bien aireadas, no le dejan con una posición demasiada airosa, no es en sí mismo el problema. El problema es negar las evidencias y ser la ministra que dice “no y no y no”, que al final tiene que decir “sí y sí y sí y si”. Es decir, "no conozco a Villarejo", al final "sí lo conozco". "No he estado nunca con él", al final "sí, tres veces". Hombre, "yo no he dicho eso de 'maricón'", sí lo dijiste. Bueno, "sí lo dije, pero no me refería Marlaska". Sí te referías a Marlaska. Bueno, "sí me refería Marlaska, pero no era en el sentido en el que usted lo piensa".

La ministra de la que no se sabe cuándo dice la verdad. Y ese es el problema. Porque, oiga, con Villarejo ha hablado muchísima gente. Gente que a lo mejor no sabía que estaba siendo grabada. Y los comentarios que hizo esta señora, pues hombre, pueden definir el carácter de esta señora que, independientemente de eso, es una sectaria de tomo y lomo. Puede estar tranquila por el hecho de ser, el hecho de pertenecer a la progresía militante le hace tener esa superioridad moral que nunca el colectivo LGTB, el que perdona la vida o el que castiga en función de esta nueva moral victoriana, no le va a crucificar. Vamos, si eso mismo en una cinta, les hacíamos antes, se lo encuentran a Soraya o a la Cospedal, a la señora Cospedal, estos le montan una intifada en Chueca, pero una intifada. Pero como aquí es.... Pues nada, pues las feministas calladas como puertas. Las “feminoides”, más bien.

Y mientras tanto, bueno, pues el Gobierno de Matilde, Perico y Periquín tambaleándose. Ahora, pues, oiga, el presidente se esfuerza, se esfuerza en que a él no le coja mucho el compromiso de tener que defender a su ministra. Esa ministra que, les digo, puede caer o no, y que seguramente, a lo mejor, ya le ha presentado la dimisión, le presentó en su momento la dimisión a Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez no se la aceptó porque... Oiga, tres ministros en 100 días. Tres ministros en 100 días es...