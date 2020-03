Herrera a las 8, martes 3 de marzo

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Cómo les va? Hoy martes va a hacer especialmente en las zonas donde ayer lo hizo menos viento. Lloverá por arriba en los extremos del norte peninsular, pero la verdad que el viento, hombre, donde soplará con fuerza puede que todavía sea en los litorales, pero desde luego no como ayer.

Ayer creó muchos problemas en la Comunidad Valenciana, en Buñol, en Requena, en Puzol; heridos por la caída de árboles, qué les voy a contar. También otras zonas se llevaron algún que otro susto: Asturias, Madrid... Veremos cómo se solventa el día de hoy.

HERRERA, SOBRE EL CORONAVIRUS

Y veremos también como la cifra de afectados por el coronavirus seguramente sobrepasa los 120 contagiados. Ahora estamos en 114, es el último conteo, Vitoria y Torrejón de Ardoz en el punto de mira. Son dos de los cinco focos, además cuyas rutas de transmisión no están claras.

Ssabe que en Torrejón un foco puede estar en una comunidad evangélica, en Vitoria el epicentro puede haber estado en dos hospitales y la Sanidad vasca ya ha aplicado medidas adicionales poniendo en aislamiento a un número importante de trabajadores.

Oiga, en las últimas horas las autoridades sanitarias han decidido elevar ese nivel de alerta. Bueno, hagamos caso siempre de lo que dicen los que conocen bien los datos. Todos nosotros podemos tener una opinión, una visión,pero créanme cuando les digo que lo mejor que podemos hacer es estar en manos de autoridades sanitarias con conocimiento de la causa.

En Italia, fíjense ustedes, han prohibido acercarse a las personas a menos de un metro. ¿Usted sabe lo difícil que es eso cuando hay mucha gente concentrada en un sitio para algo dejar un metro entre todos ellos? En Alemania hemos visto como no se dan la mano ni los miembros del gobierno. La señora Merkel fue a meter la pata porque le iban a dar la mano al ministro y el ministro le dijo: ¿Qué haces, Mari Ángeles? Pues en Europa los organismos internacionales también. En ellos cunde la alarma de las consecuencias de la enfermedad sobre todo, miren, ante las consecuencias económicas.

La OCDE ha calculado que si esta situación se prolonga en el tiempo, la economía mundial va a reducir su crecimiento a la mitad de lo previsto. A la mitad. Y no se descarta que el conjunto de la economía europea, cuyo crecimiento, además, era bastante débil, pueda entrar en recesión. Y todo el mundo está tomando medidas.

HERRERA, SOBRE LA ECONOMÍA

El Gobierno de Sánchez se limita a ponerse detrás de la labor que están haciendo los responsables de las emergencias sanitarias que, en fin, está muy bien, pero no es suficiente. Yo imagino que con tanta gente que hay en el Gobierno y sus ámbitos de influencia, hay gabinetes que están estudiando seriamente cómo enfrentar estas cosas porque con cualquier persona de cualquier sector económico con la que usted hable estos días, le van a contar los efectos tremendos que esta enfermedad está causando a sus perspectivas económicas.

Vamos a ver, que el daño no es imaginario, es que el daño es real y, además, va a más mientras este Gobierno está enredado pues en tacticismos políticos, la oposición en sus cuitas internas y, bueno, partamos de una base: tenemos un sistema sanitario solvente, eficaz, que a pesar de las tensiones actuales sabrá hacer frente a la enfermedad.

Pero bueno, pregunto, es una pregunta, una curiosidad personal: ¿Hay alguien que se preocupe del daño económico? ¿Tenemos un gabinete de crisis en alguna de las cuatro vicepresidencias del Gobierno que además de ir a las bodegas de La Rioja o pasearse por los jardines, etcétera, etcétera están haciendo algo má? ¿La vicepresidenta Calviño? ¿La ministra de Industria y de Turismo? ¿Cuánto nos ha costado esta situación? ¿Cuántos empleos se van a destruir? ¿Cómo podemos minimizar los daños?

No estaría de más que de vez en cuando nada más ejerzan la tarea que tienen encomendada que es algo más que las superproducciones cinematograficas estas de Moncloa para mayor gloria de un inhabilitado, de un procesado o de cualquiera de estos. Bueno, no perdamos la esperanza que entre toda esa selva de asesores que hay en la Moncloa y en el Gobierno, el Consejo de Ministros hoy acuerde crear ese gabinete de coordinación sobre los efectos económicos del coronavirus que es casi tan importante como el otro.

Y segunda reflexión personal: ya empieza a abrirse una polémica nacional sobre las medidas de prevención acordadas por el comité de crisis y ya tenemos a todo tipo de opinadores sobre si hay que endurecer los aislamientos, hay que impedir la Feria de Málaga cuando llegue o la de Sevilla o hay que impedir las Fallas o hay que no se puede permitir.... Bueno, vamos a ver, vamos a dejar a los técnicos, a los expertos hacer su trabajo, vamos a ayudarles a que esa labor tenga éxito. No tenemos ni los datos ni los conocimientos que ellos tienen y esta cuestión no es una cuestión de opiniones ni de emulación. Es una cuestión de datos, de análisis, de valoraciones de pros y contras estrictamente.

HERRERA, SOBRE LA LEY DE EDUCACIÓN

Y luego, por otra parte, ya saben que hoy son los martes fiscales, que son los martes de Consejo de Ministros en los que como siempre salen o se inventan alguna que otra excelencia de imposición, pues a los aviones, al plástico... Hoy seguramente las cotizaciones laborales. Ya veremos cómo siguen apretando la tuerca y la tuerca, pero también se prevé la aprobación de la Ley de Educación.

El sindicato mayoritario de los funcionarios, que es el CSIF, ha hecho llegar a la ministra Celaá una reflexión de sentido común. Vamos a ver, esta ley puede tener muy corta vida. ¿Por qué? Pues porque le falta consenso, el consenso social necesario para perdurar en el tiempo. Es una ley educativa de una parte de España contra otra.

Ayer ya les comentábamos la obsesión de poner trabas a la educación concertada, que no les gusta, que si la pudieran eliminar las Celáa y compañía la eliminarían. Ellos no tienen problema porque han enviado a sus hijos a colegios privados, con lo cual, no les va, pero si no hay cambios de última hora, esta ley va a estar marcada por cierta cobardía y cierta desidia.

La cobardía de no incomodar a los separatistas porque está ley no recoge cómo se va a garantizar que en las escuelas catalanas se imparta el 25 % de la asignatura en español. Ya verán como aquí no hay requerimiento judicial a Cataluña como lo ha habido a Murcia por el pin parental.

Y luego otra desidia, la desidia de permitir que se obtenga el bachillerato con una asignatura suspendida o que se pueda conseguir el título de la ESO realizando actividades personalizadas extraordinarias de las asignaturas que no se aprueben.

Bueno, los de 'El Rincón del Vago' pueden echar humo. Hombre, están muy bien las segundas oportunidades, claro que sí. Si no hubiera sido por las segundas oportunidades, yo no habría sacado ni un solo estudio adelante, pero sin olvidar que el mundo real no suele ser tan contemplativo a no ser que entres en la órbita de los asesores de Moncloa.