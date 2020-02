Herrera a las 8, martes 25 de febrero del 2020

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Están bien al recibo de la presente? Vamos a ver, si están en Canarias lo de la calima va disminuyendo poco a poco, pero todavía, en fin, normalizar todos los vuelos de entrada y salida sigue costando. No es fácil. Todas las compañías tienen que hacer allí un esfuerzo notable para aprovechar que ahora algunos aeropuertos tienen más viabilidad que en las últimas horas. Como les decía, esa calima que como se comentaba en Canarias, cuando se ponen 40 moros a sacudir las alfombras en la costa de Marruecos la que puede llegar. Pues la que llegó fue qué no tendría la alfombra.

Vamos a ver, situación de la pandemia, el coronavirus, miren, dice la OMS que nos preparemos para una posible pandemia, o sea, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a todos los individuos de una localidad o región. La verdad es que la OMS cambia de opinión con el coronavirus igual que Sánchez sobre Pablo Iglesias, eh. Prepárense para una pandemia y se queda tan pancha. Otro chiringuito para que las Irene Montero de hoy tengan dónde abrevar mañana del erario público.

Miren, la falta de autoridad de un organismo internacional único para hablar de estas emergencias que todo el mundo lo entienda es escandalosa y explica que cada país, en fin, parezca correr como un pollo sin cabeza para atender la crisis sanitaria, que si cierro fronteras, que si no, que si no vuelvan, que si esto es muy grave, que si es un bichito...

HERRERA, SOBRE LA MORTALIDAD POR CORONAVIRUS

Hombre,vamos a ver,la desinformacion es mucho más pavorosa que el virus. Aquí no nos salvamos. Yo les doy un rato que les vengo dando esta mañana: en España hubo en el año 2018 800 mil casos de gripe normal que se saldaron con 15.000 muertos, 40-41 víctimas mortales al día, pero es la gripe normal sin un nombre concreto. Y entonces nadie se sintió, creyó estar viviendo el Apocalipsis.

Miren, lo que ha pasado en Italia ha cambiado súbitamente la percepción que se tenía de la enfermedad. Era una cosa que parecía encapsulada en China, medio controlada, pero la situación de Italia, van 7 fallecidos, ha dado la vuelta por completo a la percepción pública.

Habría que recordar una cosa más. Estamos hablando de un virus con una mortalidad del 4% en China, del 0,7% fuera de China. ¿Qué te provoca este virus? Fiebre alta, neumonía, hombre, evidentemente, la neumonía como tenga alguna que otra complicación pulmonar, y hay gente que las tiene, efectivamente te puede costar un disgusto. Está bien que se reconozca que la situación es preocupante, pero hombre, es que el grado de histeria ha llegado a que las bolsas europeas se han hundido a un nivel que no se había visto desde el triunfo del Brexit. Milán cayó un 6, Madrid un 4 %, oiga, 21 mil millones.

La guinda la ha puesto la hospitalización del primer ministro eslovaco por problemas respiratorios: fiebre alta. Falsa alarma, no es coronavirus, como también ha ocurrido en Navarra, en España, en varios lugares. Sí hay un caso confirmado en Tenerife de un médico, los otros dos han sido dados de alta.

Miren, la enfermedad ya había ocasionado problemas económicos por la irrupción de procesos de producción en parte de China, es decir, cae el PIB chino y caen las empresas occidentales que dependen de los suministros de China. De Italia ya se dice que el impacto del brote va a acabar llevando el país a la recesión. Y si a eso añadimos una paralización de la actividad en Occidente, pues por mideo al contagio de una enfermedad no desconocida, pero no se conoce exactamente bien el virus y, vamos, contrarreloj se busca una vacuna, etcétera, etcétera, hombre, todo eso puede provocar un nubarrón en la economía mundial, no tengan ustedes ninguna duda, pero conviene calmarse un poco, eh. Sigue siendo difícil contagiarse y es muy difícil no curarse, muy difícil.

HERRERA, SOBRE LA MESA DE DIÁLOGO

Bueno, y hoy es el día en el que ya tenemos la vista puesta en la reunión de mañana de la mesa de la autodeterminación. ¿Y qué mesa es esa? Bueno, mañana a las 16:30 se reúnen Moncloa, esa famosa mesa que le exigió Esquerra para apoyar los presupuestos a Sánchez, mesa de diálogo, en la que supongo que Iván Redondo estará diseñando la escenografía. Primero porque va mucha gente, van hasta seis ministros, siete ministros, y además porque esas imágenes quedan para la historia porque todos vamos a recordar siempre el día en que el presidente del Gobierno de España se sentó a hablar en sede de gobierno de la autodeterminación, de la amnistía con independentistas catalanes, entre los cuales hay un imputado por ser uno de los creadores del golpe de Estado del 1 de octubre. Pero aquí se dijo o mesa o no hay presupuestos.

Hombre, aquí se dijo o mesa o no hay presupuestos. Hombre, pretendía Torra que Puigdemont, Junqueras y alguno de los huídos de la justicia no va a ser, pero sí estará José María Jové, que era el dueño de la famosa Moleskine, de la agenda donde figuraba recogido y detallado todo el plan independentista de los hechos que ocurrieron en el año 17.

HERRERA, SOBRE IGLESIAS Y EL CNI

Mañana va a pasear por la Moncloa como un negociador y así de bajo hemos caído. Y ustedes me dirán, con razón que muchas de esas personas no están en el gobierno catalán y que la mesa era, en teoría, una mesa de diálogo entre dos gobiernos. Pues qué más darán esos detalles, oiga. La mesa en sí es una aberración política. Luego ya atiendes en la forma y te llevas efectivamente las manos a la cabeza.

Es interesante una reflexión que ha hecho, por cierto, Felipe González, que ayer ejercía como líder de la oposición mostrando abiertas diferencias con el trato que está recibiendo Pablo Iglesias y su influencia en este Gobierno cuyo último episodio es la presencia de este sujeto, de Iglesias, en la Comisión Delegada para Asuntos de inteligencia, del CNI. Y se preguntaba con cierta guasa Felipe González que tendrá que ver la Agenda 2030, el departamento que lleva Iglesias, con el CNI. Y luego recordaba aquella rueda de prensa del año 2015 en la que pidió públicamente Radiotelevisión Española y el CNI.

Por cierto, hablando de Radiotelevisión Española, magnífica intervención de Estrella Morente en el programa Operación Triunfo donde una pobre boba había dicho tonterías sobre los taurinos. Y llegó Estrella Morente y cantó unas letras de Bergamín sobre el torero, un poema de Bergamín dedicado a la tauromaquia. Como los que ahora critican a Estrella no tienen ni puñetera idea de quién era Bergamín, pero ni puñetera idea, a lo mejor les calma un poco decirles que al final de su vida Bergamín enloqueció, apoyó a Herri Batasuna. A lo mejor por ahí se les baja un poquito la fiebre del coronavirus este políticamente correcto. Muy bien, Estrella, muy bien. Muy bien Estrella Morente, bravo por ella.