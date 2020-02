Herrera a las 8, lunes 24 de febrero del 2020

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Miren ustedes, a lo largo de mi vida he hecho programas en muchos lugares, incluso en aeropuertos, pero nunca emulando a Tom Hanks en 'La Terminal' porque, efectivamente, llevo más horas en la terminal que las que podría llevar, no quiero decirlo, en esta terminal del aeropuerto de Tenerife Norte después de un final de fin de semana en el archipiélago canario, no les diré que apocalíptico, pero desde luego casi casi infernal.

Infernal por cuanto la calima, el viento, polvo, incendios y otras situaciones han alterado seriamente la vida habitual de un archipiélago que de no haber ocurrido nada, ahora mismo estaría celebrando sus carnavales, pues como suele hacerlo: con alegría, jarana y gente por la calle.

Desde ayer casi les diría que a primera hora o en torno a las 10:00 los aeropuertos canarios tuvieron que cerrar el tráfico porque era imposible aterrizar o despegar. No era cuestión de niguna compañía, de los controladores ni Aena ni nada parecido, es es que no se podía despegar y no se podía aterrizar. Los vuelos fueron desviados a Marruecos, a otros lugares, algunos devueltos a casa. ¿Y la gente qué?

HERRERA, SOBRE LA CALIMA

Pues la gente nos hemos hecho fuertes en un aeropuerto donde han quedado, en uno, en varios aeropuertos donde han quedado más de 15.000 personas inactivas. Ahora tú coloca en plenos carnavales a 15.000 personas en hoteles en el archipiélago canario. No es fácil, más bien es muy difícil y así hemos vivido yo aquí con una familia Manchester que ya he dejado, me ha dado mucha pena, grandes abrazos porque nos hicimos fuertes detrás del Burger King, en los niños ya se han despertado, parece que el vuelo de Manchester saldrá en torno a las 2 de la tarde y ahora empiezan a operar especialmente los vuelos interinsulares. Son vuelos pequeños y en función de cómo vayan ahora empezarán a despegar desde Tenerife Norte hacia Lanzarote y Fuerteventura.

El Gobierno canario mantiene la alerta por viento y por calima mientras los incendios, aquí parece que es que esto ha desatado a todos los psicópatas del archipiélago asolan algunas zonas de Gran Canaria y de Tenerife. Se mantienen en nivel 1.

Esta calima ha batido el récord de concentración de polvo en suspensión procedente de África. De repente lo que era un día luminoso, empezó a transformarse en un día brumoso y, después, finalmente en un día con polvo en suspensión que se podía prácticamente tocar simplemente con estirar el brazo.

Un polvo que dificulta la visibilidad y la respiración. A varias personas con problemas respiratorios han tenido que acudir a los servicios de urgencia y que, lógicamente, ponen en peligro el buen funcionamiento de los aviones, pero también de las embarcaciones. Eso ha acabado de complicar el fin de semana en Canarias.

Incendios en Tenerife, en Santa Úrsula, que han hecho que la autopista TF-5 haya sufrido cortes intermitentes. A última hora volvió a cerrarse el carril derecho y varias carreteras han tenido problemas de fuego.

HERRERA, SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Ahora qué pasa? Pues ahora, en fin, este mad max que hemos vivido, a no ser que llegue a una plaga de langostas que es lo que queda, irá al parecer remitiendo o es lo que dice el pronóstico, pero vaya usted a saber. No va a ser tan fácil que el día pasé a ser un día limpio y claro.

Por lo demás, bueno, en Italia están cómo están. El coronavirus primero fue en China, luego en Corea, ahora en Italia y la amenaza está a la vuelta de la esquina. Es como le decía. Aquí que llegue una plaga de langosta, ahora ya solamente nos falta el coronavirus. Había, por cierto, alguno de los que salía disfrazado del Carnaval y que se metía en un avión que iba disfrazado de coronavirus, todo de verde con una corona en lo alto, una cosa muy singular.

Lo que les decía. No se trata solo el caso italiano de cercanía geográfica, es que ver a Italia confinando a 50.000 personas con tres fallecidos, 130 contagiados, eso supone un salto en el plano psicológico. Italia es un país muy parecido España, la alerta allí declarada nos hace sentir que la amenaza está realmente cerca.Y aún así España no tiene previsto cerrar las comunicaciones con Italia.

De momento los dos hombres ingresados en Bilbao han dado negativo en el primer análisis. Van a seguir ingresados para un nuevo análisis, pero ayer fueron ingresados con toda la parafernalia preventiva que requieren estos casos: tumbados en la camilla, dentro de una cápsula de aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Habían estado en el norte de Italia.

Ahora el caso que se está analizando es el de una vecina de La Rioja, una mujer de Arnedo, que ha regresado de una feria del calzado en Milán, que es uno de los casos de contagio en el norte de Italia. El caso de Italia es un misterio. ¿Quién ha sido contagiado cero? Todavía las autoridades italianas no lo saben quién pudo introducir el virus en su territorio y eso inquieta porque dificulta la contención de nuevos contagios.

HERRERA, SOBRE ITURGAIZ

Y en España ha sido noticia el Partido Popular. Es la comidilla política de las últimas horas es cómo se ha solventado esa crisis que ha provocado encajar a Ciudadanos en las listas de Galicia y el País Vasco. Lo de Galicia lo ha arreglado Núñez Feijóo diciendo que me alegro de saludarte. Ha puesto el dedo tieso, el del centro, todo lo tieso que puede, y en el País Vasco eso ha costado el cese de Alfonso Alonso, que anoche lo confirmaba después de una reunión en la sede del Partido Popular.

A 42 días de las votaciones el PP anunciaba que recupera a un veterano como Carlos Iturgaiz para tratar de recuperar algo del terreno perdido en estos últimos tiempos. Alonso no lo veía claro lo de incorporar a la gente de Ciudadanos, pero no tiene la fuerza que tiene Feijóo en Galicia, que tiene una mayoría absoluta.

Alonso se sentía ninguneado en las negociaciones y bueno, miren, al final este es el dilema de los que quieren dar un acento propio al PP vasco y los que recuerdan que si se quiere unificar el centro derecha esta operación con Ciudadanos es necesaria. Y en esa batalla están.

Habría que recordar que Carlos Iturgaiz batió récord en las elecciones de 1998 con 16 parlamentarios. Realmente el que lo batió había sido anteriormente Mayor Oreja, que creo que tuvo 19 o 18, no recuerdo, pero después, inmediatamente después quedó Itugaiz. 251. 000 votos le situaron como segunda fuerza, eh, solo superado por el PNV. Y ahora vuelve a primera línea después de su etapa como eurodiputado.

Pues como les cuento, desde la cafetería de la entrada del aeropuerto de Tenerife Norte, que felizmente ha abierto sus cafés para tomarnos aquí lo más grande, y viendo los paneles de retrasado, retrasado, retrasado todos los aviones a excepción de los interinsulares. La noticia nos persigue, mis queridos amigos. ¿Dónde estaba la noticia este fin de semana? En la calima de Canarias. ¿Dónde estamos nosotros, un servidor de ustedes? En la calima de Canarias. Y lo siento mucho por lo demás.