Herrera a las 8, jueves 10 de enero

Miren, han pasado las sobreactuaciones, la retórica en este tipo de negociaciones de gateo, pero al final se ha impuesto el pragmatismo. 40 años han sido suficientes para demostrar que han sido incapaces de hacer progresar Andalucía. Progresar no quiere decir estar mejor ahora que hace 40 años, que evidentemente lo estamos. Progresar quiere decir adelantar a los demás en algún momento. Tú que tienes una comunidad con un potencial creativo, humano, paisajistico e industrial en potencia, absolutamente impresionante. Bueno, eso es progresar. Y estos han sido incapaces.

Y este pacto lo ha sacado delante el PP. El PP ha sido pieza central, tragando por un lado y por el otro y sabiendo, además, que se le puede escapar, y ya lo veremos, ya se encargarán ellos de evitarlo si pueden o saben, se le puede escapar mucha masa crítica. Hay una evidencia: en 4 años no se consiguen milagros. Pero, hombre, se oxigena el terreno. Y en 4 años se crean tendencias y se sientan las bases, así que démosle la bienvenida a Vox a la sensatez después de la extravagancia porque se han dado cuenta que no tiene por qué traicionar sus ideas. Es decir, habrá que incidir que alguna de las propuestas de Vox, que algunos les despierta cólera, esa cólera del socialista sentado, alguna de las propuestas de Vox son muy razonables y coinciden muy mucho con las de Ciudadanos, por ejemplo, no ya con las del PP. Lo que pasa que Vox ha conseguido visibilidad. Ha sido una operación que, en fin, no sé si para sus intereses es buena o no.

Pero como hoy titula la prensa, como titula 'ABC' en su portada, “se acabó” por más que la izquiera agite fantasmas de un fascismo que no existe, por más que algunos iluminados desde la extrema izquierda, en la que también hay algunos miembros del Partido Socialista, hablen del “Pacto del miedo”, no tiene que dar miedo. No tiene que dar miedo cambiar a un gobierno en una tierra como Andalucía.

Hombre, tiene que darle miedo a los que llevan viviendo de la mamandurria durante 40 años. Eso sí. Yo ahora entiendo a algunos medios de comunicación. Están todos... Bueno, nerviosos, qué postura tomamos. Claro, es que se os acaba la manguera con la que riegan. Bienvenidos al mundo del medio de comunicación que está acostumbrado a no recibir publicidad institucional. Bienvenidos a COPE Andalucía, que aquí hemos visto... Vamos, con cuentagotas de poner gotas en los ojos, eh. Y hemos sabido espabilarnos. Hemos vivido muy bien y somos líderes en Andalucía. COPE y este programa sin necesidad de que la Junta nos haya dado una sola peseta, 1 euro. Nada. Así yo entiendo que alguno se ponga muy nervioso porque, claro, ahora qué vamos a hacer sin la mamá Junta que nos va a amamantar. Bueno, por más que se establezca pataleo por parte de la gente que tiene más que callar, Pedro Sánchez diciendo: Por favor, esto es el “Pacto de la vergüenza”. El “Pacto de la vergüenza” no sé si lo ha dicho Pedro Sánchez, lo ha dicho 'El Periódico de Cataluña' que a veces parece lo mismo, pero, en fin... El pacto con la ultraderecha lamenta la radicalización.

¿Pero tú de qué hablas? Pero si tú no puedes hablar, caradura. Tú qué has pactado con Bildu, tú explicas ahora, te haces el exquisito ante un pacto a tres: Ciudadanos-PP y Vox. Bueno, por más que se espere o intoxique el diario 'El País', por más de todo lo que ustedes quieran, se acabó lo que se daba. Por más que se enfade hasta Macron. Que diga Macron y avise Macron diciendo: “Ojo, Ciudadanos, con quién pactas. ¿Pero a ti quién te ha dado vela en este entierro, Macron? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Quién te crees tú para entrometer te la política andaluza? Con lo que tienes tú en Francia. Con lo que tienes tú en Francia.