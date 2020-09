Herrera denuncia la obsesión de la izquierda con Madrid: "Empieza a ser estomagante"

El periodista de Herrera en COPE, Carlos Herrera, se ha mostrado preocupado esta mañana por las cifras de contagios que estamos viendo en los últimos días. A las puertas de la 'vuelta al cole', lo cierto es que los rebrotes y los casos que notifica el ministerio de Sanidad no paran de subir. "La pandemia. Lo esperado. No espere de aquí a los próximos días no espere yo aquí que diga lo contrario a que aumentan los casos. Pero también aumenta el paro. Eso es una pinza perfecta", ha explicado Herrera.