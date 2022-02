Herrera: “El PP debe volver a ser una alternativa decente al peor Gobierno que ha padecido España desde 1978”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya son las 8 de la mañana de este miércoles 23 de febrero del 2022 donde las temperaturas van a tocar techo en España, particularmente en la Península, partes de Andalucía con 10 grados más de media, la lluvia no aparece, solo por Galicia y Canarias, donde estaremos mañana en el teatro de La Laguna. Además, con la suerte esa de poder hacerlo una hora antes, que es el sueño de todo madrugador, madrugar más todavía.

LA SOLEDAD DE CASADO

Le han madrugado Pablo Casado todos los apoyos. Casado sigue siendo presidente del Partido Popular, pero abandonado por todos en una demostración descarnada de lo que es la política. Seguramente que no más diferente que otras muchas actividades en la vida pero viéndola y siendo testigos de su proceder todos los días, nos damos cuenta que la política tiene esas peculiaridades, es poder. Mientras uno cree que está en el poder todavía puede retener, pero cuando llega a la conclusión de que el líder cae todos los que le ponían tuits a favor, se unen a la jauría y, además, con una saña innecesaria, más allá de la responsabilidad que el propio Casado tenga en alargar su agonía. No son pocos los que llegados a este punto no le ven sentido a que hoy comparezca a la sesión de control del Gobierno pero, a lo mejor, él quiere una despedida en público en esa sesión de control. Conectaremos a partir de las 9 en este en este programa.

El caso es que ayer fue el día en el que parece que Casado se convenció de que esto no da más de sí. Le abandonaron dirigentes autonómicos, alcaldes de su confianza, presidentes más los que defendían como López Miras, el alcalde de Madrid y el alcalde de Zaragoza…

CON DÍAZ AYUSO LA BOMBA EXPLOTÓ

Posiblemente no, probablemente Pablo Casado no merezca este trato y tenga razones para pensar que se es injusto con él. Pero esa es Apocalipsis Now, miren, fíjense ustedes la paradoja, la gran paradoja de toda esta historia. Hace poco más de un mes Casado y García Egea estuvieron a punto de complicarle mucho la vida al Gobierno de Sánchez, desde luego de romper tumbando la reforma laboral las alianzas con el resto, con los despojos de Frankenstein, ya no le digo yo tanto provocar unas elecciones anticipadas pero estuvieron casi a punto. Gracias a que García Egea pastoreó bien en el Congreso. Pero aquello fracasó por la torpeza de un diputado, Casero, que le dio mal al botón y el abuso de la presidenta Meritxell ‘Putxeret’. Bueno, pues desde entonces todo ha ido cuesta abajo, ni la victoria en Castilla y León paró la desenfrenada carrera hacia el precipicio del PP que terminó con Casado, con Egea lanzándose al vacío como ‘Thelma y Louise’. Su actuación, su acusación a Isabel Díaz Ayuso tratada como una enemiga de rival más que una compañera a la que pedir explicaciones detonó una bomba que finalmente se ha llevado por delante, primero ya a Egea que ayer era o cesado o el dimitía; y, quizá hoy mismo acabe con la carrera política de Pablo Casado o tal vez en el encuentro con los barones esta tarde o en laJunta Directiva del próximo martes con la convocatoria de un Congreso extraordinario. Sí que es cierto que al PP le conviene que las cosas se hagan ordenadamente, irse sin más es lo más fácil, hombre, pero dejando arregladas las cosas se supone que es lo preceptivo.