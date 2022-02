García Egea subraya tras su dimisión que desea que la información que les llegó sobre Ayuso sea falsa

La crisis política en el seno del Partido Popular se ha cobrado una nueva víctima: la del secretario general, Teodoro García Egea. Mientras dirigentes, barones y diputados del PP esperan con ansiedad la decisión que pueda adoptar de forma inminente el presidente del partido, Pablo Casado, García Egea ha decidido abandonar su cargo dentro del partido.

"Ha sido una de las decisiones más importantes como afiliado del Partido Popular", ha asegurado Egea en 'El Objetivo' de La Sexta. Además, ha asegurado que esta misma tarde ha hablado con Pablo Casado para trasladarle su decisión. "Ser secretario general es ser el malo de la película", ha agregado.

Teodoro García Egea ha explicado que ha estado "durante el día en Génova, hemos hablado Casado y yo hemos decidido que esta es la mejor decisión. Le he comunicado que dejo el cargo y que se dé voz a los afiliados", ha agregado.

En este sentido, Egea ha defendido que ha sido "una decisión personal" y que mañana no asistirá al Congreso de los Diputados. No obstante, ha asegurado que siempre le será leal a Pablo Casado. "Casado es el líder y es el presidente del Partido Popular", ha agregado tras la decisión de convocar a la Junta Directiva Central para organizar un congreso de carácter extraordinario.

Teodoro García Egea ha hecho autocrítica y ha asegurado que "ha habido cosas que no se han hecho bien, no se han comunicado bien y eso influye mucho". No obstante, ha criticado que ha habido informaciones "que han distorsionado el contexto". El exsecretario general de los populares ha apuntado que "no hemos hecho nada malo, es algo que todo el mundo sabe" y ha criticado que "se nos ha acusado falsamente de espionaje y cosas más graves. Algo absolutamente falso y que hemos desmentido". Según el exsecretario general, su dimisión viene para "facilitar un congreso".

A continuación, se ha preguntado si España "quiere unos partidos políticos que pregunten dentro o si cuando reciben informaciones, las tiren a la papelera". Además, Egea ha querido dejar claro que "el hecho de que esté fuera o no, no es relevante ni concluyente para el asunto. Se hicieron preguntas, se aportaron unas pruebas y el partido tiene que darse por contento", ha subrayado. "Hoy el PP tiene la oportunidad de elegir un líder y aquel al que elijan tendrá mi respeto", ha aseverado.

"En términos bélicos, la batalla que nosotros hemos librado es contra Sánchez, contra el populismo y contra la izquierda", ha agregado. Además, García Egea ha asegurado que confía y cree "a la presidenta de la Comunidad de Madrid" y que actualmente "es uno de los mayores activos electorales que tenemos ahora mismo".

"Deseo que toda la información que nos llegó sea falta", ha agregado. De nuevo, el exsecretario general ha insistido en que "uno deja el cargo por muchas razones, no solo por una".

El Partido Popular pide la convocatoria del congreso extraordinario

La dimisión de Egea sigue a la de la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Andrea Levy; la de Belén Hoyo, presidenta del Comité Electoral, que también ha dimitido tras pedir ayer tanto la marcha de Egea, como la convocatoria de un congreso extraordinario. Además de Levy y de Hoyo también deja su cargo como portavoz nacional del PP el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que sin embargo ha pactado esta salida de "común acuerdo".

La portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha insistido este martes en la convocatoria del congreso extraordinario "para salir de esta grave situación" y ha defendido que los españoles "no se merecen lo que está ocurriendo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ayer pedí celebrar urgentemente, sin enrocamiento, un Congreso Extraordinario para salir de esta grave situación.



Ante la inacción, insisto en esta exigencia. No podemos alargar más la agonía que vive el partido.



El PP y los españoles no se merecen esto que está ocurriendo. — Dolors Montserrat (@DolorsMM) February 22, 2022





También la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha insistido en la celebración del congreso "para superar esta situación".

Me ratifico en lo que trasladé ayer en el Comité de Dirección de @populares, que se celebre un congreso extraordinario con unidad para superar esta situación.



Pensemos todos en el PP y en España. Nos necesitan y se lo debemos. — Cuca Gamarra (@cucagamarra) February 22, 2022





En esta misma línea ha ido también el discurso del portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien ha ratificado de nuevo "la exigencia" de que se celebre un "congreso extraordinario".

Ratifico de nuevo hoy la exigencia que ya expresé ayer en el Comité de Dirección Nacional de @populares para que se celebre un congreso extraordinario de forma urgente. Lo necesita el PP y lo necesita España — Javier Maroto (@JavierMaroto) February 22, 2022