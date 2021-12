Barbosa, sobre el discurso del Rey: "Los golpes en la mesa deben ser para momentos muy puntuales"

Hoy toca insistir en que no estamos tan mal como puede parecer. De igual manera que no estábamos tan bien cuando los demasiado optimistas, que suelen hablar sin hacer demasiado a los científicos, decretaron que esto ya era jauja, ahora, después de esta Navidad un poco raruna que hemos tenido, corremos el riesgo de lo contrario. De pasarnos de pesimistas.

Hay que tomar ejemplo de los palmeros, que durante casi 100 días han aguantado carros y carretas. Hubo momentos en La Palma en los que ciertamente parecía que el volcán no se iba a apagar nunca. Y, sin embargo, se ha apagado. Y hoy viven, oficialmente, el primer día con la erupción volcánica extinguida.

Y, claro, Pedro Sánchez ha aprovechado para viajar a la isla por octava vez. De hecho, se rumorea que cuando llegue a los diez viajes, le regalan un exprimidor eléctrico o una batamanta de estas que a veces regalan los periódicos cuando llegas al cupo. Que está bien que el persidente visite la isla, pero lo que dicen ahora los palmeros es “menos visitas y más ayudas". Porque hay gente como Lili, que perdió su casa a comienzos de la erupción, y todavía no ha visto un duro. Hace falta. que la burocracia no impida que empiecen a llegar esas ayudas que se han aprobado en varios consejos de ministros y que nuestros hermanos de La Palma puedan rehacer su vida lo antes imposible. Para eso pagamos impuestos, y no para las chorradas en las que a veces se va el dinero...

Y volvemos a la pandemia. Muchos han pasado de aquella euforia casi esotérica de finales de 2020, cuando estaban casi convencidos de que el mero cambio de año supondría un enorme punto de inflexión a lo de ahora. Porque, tras vivido tan tranquilos durante dos o tres meses, a la gente se la ve un poco con el bajón que ha provocado la variante Ómicron. Y los hay que van por ahí diciendo: "Esto no se va acabar nunca, cuando se controle esta variante saldrá otra, yo no puedo con la vida, mátame camión”.