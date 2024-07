Antonio Herraiz: "España se despierta con una sonrisa"

Muy buenos días. Desde las seis te venimos acompañando en 'Herrera en COPE'. Soy Antonio Herraiz y este 15 de julio, además de con el calor habitual, con el inicio de vacaciones para muchos, con el final para otros tantos, viene con un sentimiento de felicidad casi mayoritario que solo es capaz de facilitar un equipo como es la selección de fútbol.

Con qué sonrisa se despierta hoy España después de que nuestra selección lo haya vuelto a hacer. Quedaba el último escalón, había que rematar una Eurocopa hasta ayer perfecta y los de Luis de la Fuente han puesto el broche de oro frente a Inglaterra, con una victoria sufrida que nos confirma como uno de los mejores equipos de la historia del continente.

2-1 frente a Inglaterra y la cuarta Eurocopa para España, sumamos una más que Alemania. Hoy la traen de vuelta a nuestro país, y con ella la ilusión y un sentimiento de unidad que no es capaz de conseguir, en estos tiempos que corren, absolutamente nadie. Si echamos la vista atrás, hace justo un mes, cuando comenzó la Eurocopa no éramos favoritos. Todos nos veían como un equipo muy joven, sin grandes estrellas de relumbrón, y el resultado no ha podido ser más impecable. Se ha hecho historia por varios motivos. Primero porque ninguna selección había ganado siete partidos seguidos en una Eurocopa. Tampoco habían marcado tantos goles: 15.