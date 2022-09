Javier González Ferrari: "Han querido vendernos como un baño ciudadano de Sánchez lo que fue un jacuzzi"

Miro lo que han querido vendernos como un baño ciudadano de Sánchez, en realidad fue un jacuzzi. Un masaje de estómagos agradecidos. Una 'party' en Moncloa de vergüenza ajena donde no existieron más que preguntas para lucimiento del anfitrión.

A los ciudadanos de Sánchez, que daban la impresión de ser de otro planeta, no parece preocuparles el coste de la vida, de sus vidas, con las facturas de la luz y el gas alrededor de sus cuellos como un garrote vil y el retorno de los chiquillos al cole al doble o al triple que el año pasado.

Si este tipo de actos de cartón piedra dan votos, es que ha llegado el momento de salir por piernas. Y esta tarde vamos a ver como continúa la fiesta de promesas, de reparto de dinero que de momento no son más que billetes del Monopoly. Si con eso los gurús de Moncloa creen que van a cambiar lo que una mayoría notable de españoles piensan de su jefe, lo tienen crudo.

Al PP con no meter la pata en lo que queda de legislatura, y sobre todo de aquí a las municipales y autonómicas del próximo mayo, puede sobrarle para desalojar del poder a esta banda de cabezas de chorlito, que es el calificativo más suave que se me ocurre ahora mismo. Esta misma tarde Sánchez intentará sacar de quicio a Feijóo, trampa en la que seguramente no caerá aunque sea eso lo que nos vendan los muecines del poder. Ya veremos.