González Ferrari: "El señor Illa está tomando de su propia medicina"

Carlos, miro al candidato del sanchismo comparar el cordón sanitario firmado por los independentistas a las puertas de las elecciones catalanas, con la foto de Colón que compartieron PP, Ciudadanos y Vox y no doy crédito. Para haber sido ministro de Sanidad, y sobre todo filósofo de formación, demuestra una incultura política fronteriza con la estupidez. El único precedente de cordón sanitario debe buscarlo en su propia casa cuando Pascual Maragall firmó el pacto del Tinell junto a la izquierda soberanistas para arrojar fuera del tablero al PP. En ese pacto infame se comprometían a no acordar nada en Cataluña y en toda España con los populares. Ahora el señor Illa está tomando de su propia medicina aunque permítanme dudar de que en esta ocasión lo firmado no termine en papel mojado en gel hidroalcoholico. El domingo mismo por la noche podremos salir de dudas dependiendo del resultado que arrojen las urnas con una participación bajísima y unas encuestas con evidentes contradicciones. Porque aunque no se publiquen por obra y gracia de la más que deficiente ley electoral, haberlas haylas, y el paseo militar que auguraba hace unos días el druida Tezanos, parece desvanecerse. Si don Salvador llega a President, para lo que tendría que pactar con quien ha asegurado que no lo haría, al más puro estilo Sanchez, los soberanistas le tendrían fuertemente agarrado por las criadillas.