González Ferrari: "¿Se sabe si van a estudiar minuciosamente la regularización fiscal de Monedero?"

Miro la coincidencia de nombres, que no de categorías, y me pregunto hasta cuándo el presunto monárquico Pedro Sanchez, va a permitir la cacería abierta contra la Institución, por quienes se sientan en su consejo de ministros. No es lo mismo llamarse Juan Carlos de Borbón, cuya legitimidad como Rey y Jefe del Estado no vino de Franco, como quieren hacernos creer los que tratan de envenenar la relación de La Corona con el pueblo, sino de un referéndum aprobado por abrumadora mayoría, de la Constitución en vigor que declaraba la forma de estado como una monarquía parlamentaria y representativa.

Fue así, con luz y taquígrafos como los constituyentes del 78 consiguieron un consenso impensable en España desde Don Pelayo, entre otras cosas porque desde el mismo momento de su proclamación, y mucho antes, Juan Carlos de Borbón tenía clarísimo que España debía pertenecer a las democracias occidentales lo antes posible. Sin el Rey Juan Carlos I la democracia no hubiese llegado a España, tan pronto, y sin provocar un enfrentamiento civil.

La coincidencia del nombre de pila, con el apellidado Monedero, viene a cuento porque ambos han regularizado sus deudas con Hacienda del mismo modo, sin que se sepa que la fiscalía vaya a estudiar minuciosamente, como en el caso del Monarca Emérito, el procedimiento seguido por el fundador de Podemos, alias el Neurona.