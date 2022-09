González Ferrari: "Felipe debería tener claro que es la próxima pieza que esta izquierda pretende cobrarse"

Miro la gran incógnita del día que no es otra si veremos una imagen de Don Juan Carlos cerca de su hijo, Felipe VI en el funeral de La Reina Isabel II. No se trata de morbo de prensa rosa. Si sólo se tratase de eso no le temblarían las canillas a este gobierno de retales que padecemos.

Un gobierno que trata al Rey Emérito como a un delincuente y a los estafadores de los ERE de Andalucía como santos varones. La hipocresía se une con demasiada frecuencia al entierro en el olvido de lo que el Rey Juan Carlos significó para que España fuera por fin una democracia plena durante cuatro décadas.

Luego llegó Zapatero tras el atentado de los trenes de Atocha inundando las calles contra Aznar y el PP, y jugando sucio. Tras él pensamos que no podía venir nada peor, pero tras el paréntesis de un Rajoy que se dedicó en exclusiva a la contabilidad olvidándose de la política llegó lo nunca visto.

Con Rajoy aún en Moncloa abdicó Don Juan Carlos, por cazar un elefante en un inoportuno momento y por las noticias falsas, o al menos no del todo verdaderas, que nos lo presentaban como un delincuente, cuando lo único demostrado es su vena más golferas de los Borbones. La Justicia se ha pronunciado dejándole limpio de polvo y paja, pero el mal ya estaba hecho y Sánchez lanzó a sus perros rabiosos para romper el vínculo entre los Reyes Padre e Hijo.

Don Felipe debería tener claro que es la próxima pieza que esta izquierda que apesta a naftalina pretende cobrarse, y con él la Monarquía Constitucional.