González Ferrari: "ETA nunca entregó las armas, fueron requisadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad"

Carlos,miro que la impudicia de la pareja Sánchez y Redondo,no tiene limites. El paripé de ayer en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, en el que se escenificó una destrucción de armas oxidadas e inutilizadas hace mucho tiempo con una apisonadora cuyo alquiler cuesta un Congo y en la más absoluta soledad del Presidente,y una treintena de figurantes que fueron llevados a este cuartel emblemático de la Bellemérita tirados deJ ronzal.Como no hay manera de que Sánchez no falsee la realidad en cualquiera de sus actos propagandísticos aseguró,refiriéndose a ETA, que quien entrega las armas es porque ha sido vencido.¡¡Pero qué dice!! ETA no entregó nunca las armas,fueron requisadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se desmantelaban los mal llamados comandos, con ese lenguaje paramititar para intentar tapar que se trataba de una banda de asesinos,delincuentes comunes a las órdenes de partidos nacionalistas y separatistas.

Prácticamente ninguna asociación de víctimas hizo acto de presencia. Ninguno de los presidentes vivos que apechugaron con los momentos más duros,y nadie de la oposición que esta vez se lha negado a participar en espectáculo tan cutre como impostado.Con varios centenares de asesinatos por esclarecer,con los bilduetarras riéndole las gracias y apoyando sus leyes a cambio del acercamiento de presos con las manos manchadas de sangre sin pedirles siquiera que finjan arrepentimiento.