Naranjo III: " Los ERES retratan al PSOE de antes, de ahora y a Pedro Sánchez"

SUPONGO QUE HOY NO SALIMOS DEL PSOE Y DE ANDALUCÍA

El primer clavo, muy profundo y anonadado, para Pedro Sánchez, que se comporta como si la sentencia de los ERES no tuviera nada que ver ni con él ni con el PSOE cuando, en realidad, les retrata como nada a todos ellos en los últimos lustros. Antes de nada, vamos a escucharle a él mismo explicando por qué iba a presentar una moción de censura a Rajoy.

Es decir, el líder del PSOE desalojó al presidente del Gobierno por una sentencia que no le afectaba personalmente y atendía a unos hechos de 2003 limitados a dos municipios madrileños, apoyándose en los independentistas y en una frase colocada con calzador en el fallo judicial por un juez amigo para justificar el asalto. ¿Y ahora dice que esto no va con él?

EL SEGUNDO CLAVO DEL DÍA

No salimos de Andalucía ni de Sánchez. Porque hay más, y todo le señala. La sentencia demuestra que, durante lustros, la mayor maquinaria de aportación de votos al PSOE en toda España, en torno a un 20% del total, acudió dopada a las Elecciones con dinero público robado a los parados. Sin el PSOE andaluz, el PSOE no hubiera gobernado nunca en España. Y no queda ahí la cosa: sin Chaves y Griñán, Susana Díaz nunca hubiese gobernado Andalucía tampoco. Y sin Susana, Pedro Sánchez no hubiera sido secretario general por primera vez. Los ERES, en fin, no juzgan a un viejo PSOE ni a unos viejos dirigentes jubilados: retrata al PSOE de siempre y de ahora y, más que a nadie, a Sánchez en persona.

EL TERCER CLAVO

Pues mira Carlos, entre el chapoteo de complicidades políticas y mediáticas para librar al PSOE del mayor escándalo de la historia de la democracia, alguien mantiene la dignidad. No son ni los periódicos ni las televisiones que hacían maratones por mil euros de Rita Barberá o dos trajes de Camps. Tampoco es Iglesias, de decencia oscilante según quien sea el chorizo. No. Hablamos de Teresa Rodríguez y de Kichi, a quienes nunca votaría pero a quien aplaudo su coherencia: son los únicos que han dicho: “Señor Sánchez, Chaves y Griñán han sido condenados por tejer redes clientelares con el dinero de l@s parad@s. Es asqueroso”