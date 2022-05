El espeluznante relato de lo que Javier Sierra vivió en la Gran Pirámide: "El umbral de la muerte"

Napoleón Bonaparte es uno de los pocos hombres que ha completado un curioso ritual: pasar una noche en el interior de la Gran Pirámide de Guiza, en pleno desierto egipcio. Otros muchos antes y después de él hicieron lo propio, como el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, o el escritor español y colaborador de 'Herrera en COPE', Javier Sierra. Este ha relatado de forma detallada a Herrera cómo fue aquella experiencia para él y ha respondido a una pregunta: ¿volvería a pasar una noche allí dentro?

Javier Sierra y su experiencia límite en la Gran Pirámide

La famosa historia de Napoleón en el interior de la Gran Pirámide ha ocupado a Sierra a lo largo de años de su vida. Tanto es así que él mismo decidió seguir sus pasos y emular al corso pasando una noche en el interior de la construcción del faraón Keops.

"Fui tras él y pasé mi noche en la Gran Pirámide", ante lo que Herrera le ha preguntado si volvería a repetir la experiencia: "No la volvería a pasar", se ha mostrado categórico Sierra.





En ese momento, el escritor ha comenzado a describir cómo fue su espeluznante experiencia en el interior del monumento milenario: "Es un lugar bastante impactante, no solo por lo angosto de los pasillos y por saber que flotan sobre tu cabeza millones de kilos de piedra que te oprimen y no te dan respiro, porque no hay ventanas, no hay nada", ha relatado para acto seguido destacar que lo que más impresión le causó era el hecho de que, en realidad, las pirámides sean "una réplica de lo que los egipcios creían que era el más allá".

"Es casi, casi, lo que los egipcios creían que les esperaba a los faraones cuando cruzaban el umbral de la muerte", ha explicado un Javier Sierra que, aunque fascinado por los misterios de la pirámide, ha admitido que no volvería a repetir la experiencia.

Te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado