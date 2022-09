Carlos III, cazafantasmas: Javier Sierra destapa la faceta oculta del Rey que intentó "atrapar a Enrique VIII"

El nuevo Rey de Inglaterra, Carlos III sentía pasión por lo esotérico. Una revelación que ha compartido Javier Sierra con los oyentes de 'Herrera en COPE'. Y es que, el tema "le viene de familia", una tradición en la Casa Real Británica por la que Alberto Herrera ha podido preguntarle al escritor y colaborador de 'Herrera en COPE'.

La afición muy arraigada en los Windsor

La familia de los Windsor "ha estado muy apegada a cosas que nos llaman la atención", ha asegurado Javier Sierra en COPE. "La Reina Victoria creía en la clarividencia", y es que, precisamente, "en tiempos de la Reina Victoria, hablar de espiritismo era algo muy moderno. Eduardo VII era un hombre muy volcado a estas cosas, iba a consultas a un quiromante", ha ejemplificado el escritor.

Es por eso que no es de extrañar que el actual monarca británico haya heredado estas curiosas aficiones: "El príncipe de Edimburgo, el padre de Carlos, estaba suscrito a la gran revista de los ovnis en Reino Unido. Su tío fue investigador de ovnis en los años 50", ha desvelado Javier ante un incrédulo Alberto Herrera. "No te extrañe que Carlos de Inglaterra empezase a hablar de estas cosas", ha bromeado Sierra.

La afición del ya proclamado Carlos III por el esoterismo empezó "de muy niño. En el palacio de Windsor oía esas historias de fantasmas. Había un censo de 25 fantasmas", ha explicado Javier. Tanto es así que, por ejemplo, "si entras en la biblioteca a determinadas horas, te puedes encontrar a Isabel I. Enrique VIII aparece en uno de los corredores. Jorge VI se asoma a una de las ventanas", son algunas de las creencias que existen entre "los empleados, servicio y evidentemente ha permeado en la familia real".

Un discurso que lo cambió todo para Carlos III

"Donde se da a conocer esa pasión por lo raro es en 1982, le invitan a dar el discurso del 150 aniversario de la asociación médica británica", ha fechado Javier Sierra en 'Herrera en COPE'. Es en ese preciso instante, cuando el entonces príncipe "empieza a hacer una apología de los curanderos ante los médicos. Se llama 'spiritula healing', sin previo aviso. Se quedaron en shock", ha contado el escritor. Durante esos difíciles años para el entonces príncipe Carlos, "está con Diana, empieza a hablarse de que ha decidido ser vegetariano. Se hacen muchos chistes sobre eso", que tiene que aguantar en su día a día.

No todo quedó en ese discurso, pues Carlos decidió no esconderse demasiado: "Al año siguiente él inaugura una clínica para el tratamiento del cáncer, pero que aplica tratamientos alternativos y genera un escándalo". Por toda esta tarea de difusión de sus propias aficiones, "recibe más cartas que nunca en su vida de ciudadanos británicos, dándole la razón", un hecho que, tal y como cuenta Javier Sierra, "le dio ínfulas para seguir defendiendo sus intereses heterodoxos".

Cuando ya se olvidaba aquel discurso, en "1985 se publica un artículo, 'Charles the ghostbuster', donde dicen que Carlos era visto por los pasillos del palacio de Windsor con grabadoras y cámaras de fotos intentando atrapar a Enrique VIII", además, se relataba en ese mismo artículo cómo Carlos "se escondía y trataba de contactar con la ouija con su tío. Esto le hizo mucho daño", ha desvelado Sierra.

Un interés que nunca ha cesado

En una entrevista que ofreció el mismo Carlos llegó a hablar del tema, restándole importancia: "He visto un artículo en el que se dice que juego con el tablero de la ouija. No sé lo que es, nunca he visto uno. Que empleo todo mi tiempo intentando contactar con mi tío. La respuesta es que no. Estoy harto de que esa gente que me dice todo el rato no toques la ouija, es malo para tu salud", se defendía el príncipe inglés, que hoy ha sucedido a Isabel II en el trono.

Otra anécdota interesante al respecto fue la que protagonizó "en una visita a un orfanato, ve a alguien con una chapa en la solapa donde se pregunta, ¿es usted espiritista? Va a saludarla", ha explicado Javier Sierra, tras lo que entabló una conversación con esa persona sobre libros de espiritismo que hoy "sabemos que están en su biblioteca".

"El propio príncipe Carlos ha ido reconociendo que se estaba convirtiendo en una persona cada vez más excéntrica. Va a ser difícil controlarlo, pero van a intentar controlarlo sin lugar a dudas", ha pronosticado Javier Sierra, quien está convencido de que Carlos III ya no podrá ejercer como cazafantasmas,