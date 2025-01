La extraña petición que realizó Kennedy 10 días antes de su asesinato y que recuerda Javier Sierra: "Estaba preocupado"

Javier Sierra, en 'Lo Misterioso', trae siempre a 'Herrera en COPE' temas muy curiosos. En este caso, hablamos sobre la desclasificación de los archivos oficiales sobre el asesinato de Kennedy y Luther King. Todo después de que Trump haya firmado un decreto cumpliendo con lo que fue una promesa electoral.

Sierra explica que, sobre esta cuestión, hay datos muy contradictorios. Pero, más allá de eso, ¿cuándo comienza? Responde que "todo esto arranca en 1992. Con George Bush padre. En esa época firma la ley de archivos de JFK donde promete liberal todos los documentos vinculados a su asesinato en 25 años. Y parecía muy lejano"

Llega 2017 y "se liberan una serie de documentos. Ahora bien. Aquí viene el detalle importante: en 1992 se habla de que hay 5 millones de documentos sobre el caso de JFK. Se hicieron muchas investigaciones. Cuando, en 2017, se hace esa primera desclasificación, Trump dice que libera miles de documentos. Pero ni de lejos los 5 millones".

Cuando en 2022 se liberan otra serie de documentos, "el total llega a 13.173, también audio. Una sombra muy pequeña de lo que se dijo en su momento. Tengo consternación en torno a este asunto".

La teoría del colaborador de 'Herrera en COPE' es la siguiente: que "los servicios secretos intentan impedir que cualquier detalle salga a la opinión pública y derive en un desprestigio".

En este asunto, incide Sierra, hay muchas cosas extrañas porque "en 2017 quiere cumplir con la ley de su predecesor, hace algo muy curioso. Firma un decreto diciendo que va a entregar esos documentos. Pero, por la tarde, después de recibir varias llamadas de la CIA y el FBI dice que se va a reservar 300 documentos".

Y, ahora, han hecho una estimación de lo que van a desclasificar. Es que "no cuadra nada y he puesto en una tabla Excel los documentos que se decían que formaban parte de ese archivo... no cuadra nada".

Lo que nos enseña el caso Kennedy es que "más allá de las intenciones de los presidentes, está la fuerza que ejerce el gobierno interior de los EE.UU que supera la voluntad del presidente".

Cuando Trump decía que va a desclasificar estos documentos, explica que también entregará los de Luther King que siguen siendo confidenciales. Y los del hermano de Kennedy. En este segundo caso, hay un componente emocional. Está en el ejecutivo, es sobrino y "cree que a su tío lo mató la CIA. Y lo ha dicho públicamente".

7.30 La hipótesis de Sierra es la siguiente: esto es algo que "molesta a la CIA y ha retrasado todo este asunto. Hay una implicación de la CIA en este tema. Lo que no sabemos es el grado de implicación: está la hipótesis de la famosa película de Hollywood que decía que podía haber sido Lyndon B. Johnson, era vicepresidente, y fue el que lo sustituyó. Pero claro, si fuera eso, tendría sentido que se tapase".

La extraña petición que realizó Kennedy 10 días antes de su asesinato y que recuerda Javier Sierra: "Estaba preocupado"

Luego, los papeles que surgieron en 2017 y 2022 no aportaron gran cosa. Lo único que, el "tirador, unos días antes del tiroteo de Dallas, viajó a México y visitó las embajadas de la URSS y Cuba. Pero añado un tema friki. El 12 de noviembre de 1963, diez días antes del asesinato, JFK pidió información a la CIA sobre ovnis. Le interesaba porque estaba aterrorizado de que, cualquier información no contrastada, pudiera desencadenar un conflicto nuclear contra la Unión Soviética".

Al hilo de esta curiosa petición, sigue Sierra contándonos, "estaba verdaderamente preocupado por el asunto: ¿tuvo que ver el asunto de la muerte con los ovnis? No estoy nada convencido, pero no deja de ser curioso".

No te pierdas el resto de la sección en el audio adjunto.