Los oyentes de 'Herrera en COPE': "La moral de los diputados ha quedado clara"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con el tema del día: la última sesión de investidura de Pedro Sánchez

Ana de Alicante nos manda una reflexión sobre quién será el último en votar “a mí me gustaría saber ¿quién es el último en votar? ¿a qué grupo pertenece? Porque ese es el que puede decidir, si es socialista y quiere cambiar su voto no va a tener que depender de los independentistas, hay que hacer malabares pero claro...”

Luis de Cáceres sobre la moral de los diputados “el engaño se llama Pedro Sánchez, lo grave no es que sean malos engañados, lo grave del engaño está en los asuntos. La mitad le abrazó por intereses personales, la moral de los elegidos queda patente.”

José de Huelva hace un pronóstico de lo que puede pasar en el PSOE si se culmina esta votación “hoy el partido socialista tiene la oportunidad de echar a Pedro Sánchez no solo del gobierno, también del partido, si eso no ocurre el partido socialista lo va a tener muy complicado en las próximas elecciones.”

Sobre la entrevista del Líder de esta mañana a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del Grupo Vox en el Congreso de los Diputados, Jorge desde Barcelona “yo le habría preguntado si no tiene por las mañanas el 'síndrome de submarino' submarino al constitucionalismo, qué drama.”

También hay quien se fija en los efectos de lo que está pasando, como José de Valencia “tengo una profunda tristeza o rabia, no sé como explicarlo. Yo he votado a muchos partidos y en esta ocasión he votado a Ciudadanos y cuando se dirigen a mí desde el estrado dicen 'la derecha, la derecha' ¿Qué pasa que la gente de derechas no puede vivir en este país?”

