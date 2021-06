Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Sánchez va a acabar diciendo que lo de Cataluña es culpa de los españoles”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Comienza la tertulia con un fragmento de una actuación de Les Luthiers que, aunque no es el caso, podría estar dedicada al Presidente del Gobierno. “El gran Warren Sánchez ha de estar aquí con nosotros para que nos resuelva algunos asuntos que nos retienen en Miami. Y una vez más, Warren Sánchez nos ha de traer la luz, la verdad, la solución a todos los problemas”, recitan. Y añaden cantando a viva voz: “Prepárate hermano, pronto Warren vendrá y con él volverá la esperanza”.

Precisamente, los primeros comentarios de la tertulia van dirigidos a Pedro Sánchez y a las palabras que incluye en sus discursos. “Esta mañana me he tenido que levantar y ponerme a buscar en la Wikipedia lo de la mangaminidad o magnanimidad porque al final… No he conseguido entender lo que era. Ósea, que voy por la calle destrozado porque no se lo que tengo que hacer”, bromea Luis de la Comunidad Valenciana. Desde allí, también nos envía su mensaje Macías. “El presidente pedía ayer comprensión. ¿Sánchez no te parece que tenemos bastante comprensión contigo que te tenemos que aguantar todavía de presidente? Los terroristas, los asesinos, los violadores, la gente que se salta las leyes tienen que estar en la cárcel. Cuando salen, reinciden la mayoría”, manifiesta.

“Plageitor pide magnanimidad a los españoles desde Argentina con los indultos a los golpistas porque según él, el objetivo merece la pena. Claro que merece la pena, para él, le va a mantener en la Moncloa”, añade Isabel de Madrid.

Y la crisis de Cataluña, con los indultos de por medio, sigue en boca de los oyentes. “Quisiera trasmitir a Sánchez, Junqueras, Armengol o Urkullu que los marginados y los maltratados somos el resto de los españoles que son ellos los que son barreras lingüísticas impiden trabajar en sus regiones, en su funcionariado, en su servicio, en su banca, en sus hospitales… Que estamos hasta el moño de sus privilegios, que se lleven la pasta, de que ninguneen e insulten a nuestro rey, a nuestro himno. ¡Ya está bien, hombre!”, dice Juan Bautista desde Andalucía.

“La única libertad que vamos a conocer los catalanes será cuando echemos de las instituciones, democráticamente, a todos aquellos nacionalistas y separatistas que no son ni magnánimos ni generosos, sino que han creado ni construido un apartheid lingüístico, social y cultural en contra de todos aquellos que no pensamos como ellos”, comenta Pau de Barcelona.

Ana de Mataró señala que “los constitucionalistas nos hemos sentido abandonados por todos los gobiernos, no nos creían cuando avisábamos. Mire, el germen ya está en nuestros hijos de 30 años que han crecido viendo TV3 y con una historia falseada en los libros de texto”.

Y la preguntita del día la lanza Amador desde Galicia. “Herrera, con tanto lío, ¿qué papel crees que va a hacer España en la Eurocopa?”.

Y más Pedro Sánchez y Cataluña. “Lo que ha hecho ha sido abrir las heridas con la puñetera memoria democrática y la tumba de Franco. Y piden magnanimidad, claro para que pueda seguir gobernando, aunque sea con el apoyo de quienes quieran destruir España”, opina Antonio de Getafe.

“Quieren intentar eliminar la historia de España, que solamente existas desde que ellos gobiernan porque ya más no pueden eliminar. Y, sobre todo, destruir España. Madre mía la que nos espera”, explica Javier desde Castilla y León.

Vicente de Miranda cree que “la próxima frase que va a decir Pedro Sánchez es que los españoles hemos ido a fastidiarles la vida o a amargarles la vida a los catalanes. Que los catalanes estaban haciendo ahí su referéndum y hemos sido nosotros que hemos dicho eso. Porque lo de frase esa que es algo que ha heredado, ya le vale”.

Por último, el broche lo pone Antonio de Huesca haciendo mención del Pequeño Nicolás que ha sido condenado a un año y nueve meses de cárcel por falsificar el DNI en Selectividad. “Yo creo que lo que tendrían que hacer es proponerlo a Presidente del Gobierno. Ahí tenemos a nuestro insigne Pedro Sánchez que le hicieron una tesis mal hecha y encima, se la hicieron” , comenta.

