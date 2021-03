Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Si quieren echar a Sánchez, las derechas deben unirse"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Antes de empezar con los temas del día, una pincelada con un poco de humor. Daniel desde Sevilla tiene claro su petición para este 2021 después de tantas polémicas y acontecimientos negativos: “Yo viendo lo que ha pasado en 2020 y viendo cómo se presenta el 2021, lo único que pido es que los zombis sean de esos lentos que corren poco, porque es lo único que nos falta”.

El primero de los temas de hoy es el futuro del centroderecha después de los vaivenes políticos de los últimos días. Emilio de Madrid comenta que “este movimiento de Arrimadas y Ciudadanos a la izquierda, porque definitivamente es a la izquierda, deja la derecha fragmentada en dos. Y pienso yo que posiblemente, empiece a fragmentarse la izquierda”.

Por su parte, María José desde Aragón pide que “PP y Vox que se unan de una vez. Que vayan separados es tirar una moneda al aire y aquí el único que se aprovecha es el señor Sánchez. Si queremos quitarnos a Sánchez de encima porque lo está haciendo fatal, solo piensa en él, es un demagogo y no le importa España, señores del PP y Vox únanse. Si no, por lo que pase en España ya no le echaré la culpa a España, se la echaré a ustedes”.

Aurelio desde Bolaños cuenta que “ahora es Pablo Casado, anteriormente Mariano Rajoy… Vamos a ver, alguna cosa harán bien, que no beneficie al PSOE. Pero vamos, esto estando ustedes, ¿para qué les hace falta LaSexta y todo el grupo PRISA a esta gente?”.

La preguntita de hoy, como cada viernes, la lanza Alberto Herrera y dice así: “Después del bombazo del otro día a las seis, se ha evidenciado más aún la importancia que tiene la estrategia política en el panorama actual. Entonces, si pudieses comer con un dirigente político de este país, y suponiendo que en esa comida te cuenta toda su estrategia política y todo lo que realmente piensa, ¿a qué político elegirías y por qué? ¿Y a dónde te lo llevarías a comer?”.

El último bloque temático es un variado de asuntos que interesan y preocupan a nuestros oyentes, como la polémica con Marlaska o los retrasos en las ayudas del Estado. Así, Juan de Valencia se cuestiona que “¿de verdad el ministro Marlaska se ha gastado 2.500 pavos de la caja común en ponerse una cinta de correr en su casa? Y a un expresidente de una Comunidad Autónoma lo estuvieron azotando hasta casi hacerlo sangrar por cuatro trajes. ¿Pero que diferencia de vara de medir tenemos en este país?”.

Benigna de Toledo cree que “en este país, desde luego, no ganamos para sustos. Con la que está cayendo, y ahora con el rescate a la compañía de aviación Plus Ultra por el señor Ábalos. Esto ya es de vergüenza”.

Mariluz de Vizcaya reflexiona y nos cuenta que “perdonen que sea malpensada, pero a mí es que me parece muy buena excusa la del pirateo informático del SEPE para retrasar ayudas, subvenciones y prestaciones durante algún tiempo”.

Por último, Esther de Canarias se queja de que “definitivamente este Gobierno no entiende nada de economía, ni de autónomos, ni de pymes. Porque darles en ayudas directas 7.000 millones de euros es un cacahuete para todo lo que hay que hacer aquí en España”.

