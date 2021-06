Los oyentes de 'Herrera en COPE': "El aislamiento de los estudiantes en Mallorca es un secuestro ilegal"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Algunos oyentes han querido comentar el debate de llevar mascarilla ahora que está permitido sacársela en las calles si se guarda la distancia de seguridad. “¿Cuántos países a nivel europeo siguen teniendo la mascarilla obligatoria en todas las zonas? Que estamos dando muchas vueltas ya”, sentencia Andrés de Andalucía recogiendo la opinión de los que creen que el paso que ha dado el Gobierno es el más lógico.

Por otro lado, muchos no han querido pasar por el alto la situación de cientos de estudiantes “encerrados” en Mallorca. “¿Por qué no hablas del secuestro ilegal de 235 personas en un hospital sin orden judicial y sin nada? Solo porque lo ha dicho un político y los han encerrado por si acaso y que ha cogido a 9 de esos 235 secuestrados y los ha metido en un hospital sin síntomas y sin nada solo por si acaso, solo por decir que tiene ingresados, pero los han secuestrado”, dice Alex de Mallorca.

“Ya no hay estado de alarma, no hay toque de queda, está todo abierto, se dice que vengan los turistas, se ha quitado la mascarilla, que es muy fuerte, y ahora, ¿qué quieren? ¿Qué los jóvenes se queden en casa encerrados? Eso no puede ser y todos sabemos que eso iba a pasar, así es que cada uno que asuma su responsabilidad y el principal el Gobierno. Ya está bien de culpar a los jóvenes de los contagios”, añade Eva de Valencia.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.