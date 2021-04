Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Un abuelo no puede ni encender la calefacción con 427 euros”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Nuestros oyentes comienzan con la retirada de la reforma del Poder Judicial tras el aviso de la Unión Europea. “Horroroso lo que pensaban hacer. Es como si quieran controlar a las empresas y no pintasen nada los trabajadores ni los empresarios. Es vergonzoso. Pero hay que decirlo. Era vergonzoso lo que querían hacer”, explica Ignacio de Vizcaya.

“Yo creo que el problema de la justicia en España es la politización de los jueces. ¿Se imagina usted una unión democrática de almirantes y generales? O, ¿unión conservadora de tenientes coroneles? Pues eso”, dice Javier de San Fernando.

Daniel de Madrid apela a la Carta Magna. “La Constitución es muy clara. Aplíquese nuestra Constitución que la votamos mucho los españoles con mucha alegría el día que salió en el año 78. Por favor, respeten nuestra Constitución. Gracias”, ruega.

“Bendita sea Europa que le ha puesto el freno. Claro, diciéndole que por ese camino no recibes ni un duro de Europa si vas a hacer lo que quieras con las leyes. Unas leyes que dependen siempre de la clase política. Hay que defender a Montesquieu. Hay que defender la libertad de poderes. Ese es el verdadero equilibrio de la democracia”, opina Félix de Talaván.

Por otro lado, la vacunación sigue en el aire para muchos. Por ejemplo, para Manuel de Málaga. “Soy de los que está esperando la segunda dosis de AstraZeneca que me han dicho que no me la van a poner. Y en vez de dar la explicación correspondiente, me encuentro con una campaña explicando las bondades de la vacuna. Si a mi no me tenéis que convencer. Los que tenéis que convenceros sois vosotros”, cuenta.

“¿Por qué en la distribución de la vacuna los de 65 a 69 años no salen por ningún lado? ¿Es que hay alguna cosa paranormal o de un rango superior o extraterrestre?”, pregunta Vicen de la Comunidad Valenciana.

La preguntita del día la lanza Berta desde Galicia: “Herrera, ¿te pondrías la segunda dosis de otra vacuna, de una marca diferente?”.

Por último, el debate de los menas y la campaña de VOX no pasa desapercibido. “Los únicos que fomentan el odio es la izquierda. Además, el odio entre españoles no ya a los menas y eso que no tiene sentido. Entre los españoles ellos lo fomentan. Señalan a periodistas, señalan a gente… Son lo peor”, dice Marisol de Estepona.

“Lo que no me parece cristiano es que un abuelo con 427 euros no pueda encender la calefacción y los menas estén armando las que arman. Porque las arman, porque destrozan, porque violan, porque hacen de todo. Y esté pagando el Estado cuatro mil y pico euros por ellos. Y los abuelos no puedan encender la calefacción en invierno”, opina María de Las Rozas.

“A mí no me parece acertado el cartel. No me parece acertado. Pero lo que sí es cierto es que una mujer viuda, en este caso mi madre, cobra 700 euros al mes y un mena nos cuesta bastante más. Sea o no sea un delincuente”, añade Roberto de Madrid.

