El homenaje de la audiencia a Fidalgo, Sostres y... El Mito

Hoy, José María Fidalgo y Salvador Sostres han hecho muchos "amiguitos" con sus peculiares opiniones sobre el PSC, Meritxell Batet y el conflicto político y judicial en Cataluña. De todos los mensajes, hemos selccionado dos, de Juanita desde Andalucía para Sostres y de Alberto, de Bilbao, para Fidalgo, al que ha imitado su voz y coletillas de una manera que ha suscitado las carcajadas de todos.

Los superpoderes de El Mito Viviente le han permitido incluso "resucitar" a un Rey, Felipe IV, como ha advertido Carmen desde Valdemoro para que Carlos Herrera también se lleve lo suyo.

Finalmente, muchos oyentes de Herrera en Cope han comparado a la nueva presidenta del Congreso con uno de sus antecesores, el socialista Félix Pons, que en 1989 no aceptó el juramento que intentaron hacer varios diputados de Batasuna, similar al de Junqueras y otros ahora, y no les concedió la condición formal de Sus Señorías hasta que no juraran o prometieran la Constitución sin coletillas.

La tertulia de los oyentes reúne cada mañana a Herrera con sus tertulianos y oyentes, en una mesa plural con opiniones para todos los gustos, seleccionadas por Antonio Naranjo con José Ángel Cuadrado siempre al lado.