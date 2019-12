"Herrera, ¿Quién ha sido para ti el mejor presidente de la historia?"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en Cope' con el tema del día: la entrevista de Carlos Herrera al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Rafi desde Valencia sobre la entrevista afirma que “no será tan guapo y habrá cometido errores como todos, pero es un hombre que ha mirado por este país y por los españoles. Esto tardará mucho en volver a ocurrir. Gracias señor Rajoy, lo echaremos de menos.”

Nacho desde Extremadura sin embargo no lo recuerda con tanto agrado “a mí personalmente me defraudó, le vote en las elecciones y no fue valiente. No te digo que no arreglara el país con su situación económica, pero nos defraudó a miles de autónomos.”

Pilar desde Madrid también tiene buenas palabras para el expresidente “este es mi Rajoy, siempre me ha gustado y ahora verle reivindicar su actuación mucho más. ¿Quiénes son esos que reprochan que qué podía haber hecho? Los demás también.”

Y como cada día, no podía faltar la famosa preguntita al Líder que nos la ha mandado Paula desde Orense “Carlos, ¿Quién ha sido para tí el mejor presidente de la historia?”

