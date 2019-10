La bronquita de una señora a Herrera por decir "miembras"

Un día más en ‘La tertulia de los oyentes’ con Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de ‘Herrera en COPE’ los temas del día han sido los jóvenes, las universidades y el CIS.

Uno de nuestros oyentes, Félix de Vigo, se muestra preocupado, ahora que hay elecciones, por el tema del trabajo “me gustaría que hablaseis más del trabajo lamentable y precario que hay en España. Los políticos no saben lo que hay, tengo dos hermanos que son ingenieros y uno se ha tenido que ir a Alemania.”

Juan, padre de una alumna de la Pompeu Fabra también está harto de la situación de los estudiantes “no sé por qué tarda tanto el Gobierno en meter mano en todo esto, a los niñatos que están cortando para que la gente no pueda entrar en las aulas, los padres no vamos a consentir esto porque nos cuesta mucho dinero.”

Por otro lado, Blas desde Ubrique nos manda una propuesta para Tezanos “yo creo el Betis debería ficharle, le mete en la UEFA fijo.”

Pero no todos los mensajes van dirigidos a los políticos porque hoy el Líder también ha recibido un mensaje muy enfadado de Carmen desde Madrid “por favor, lo de ‘miembra’ me ha llegado al alma, eres un señor maravilloso no hagas estas cosas, ni de cachondeo.”

Y como cada día, no podía faltar la famosa preguntita a Herrera, “Carlos, ¿A estos cuatro chavales enmascarados no puede ir la policía y quitarlos de la puerta para que todo el mundo que quiera entre a clase?”

