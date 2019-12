"Antes nos gastábamos menos en nosotros y teníamos más hijos"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Narnajo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en Cope' con los temas del día: mensajes de apoyo a Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz por la entrevista con el Líder esta mañana.

Otro de los temas del día que más preocupa a nuestros oyentes es la natalidad en España, con enfoques de todos los tipos, Fernando desde Ávila nos cuenta que “yo soy el mayor de ocho hermanos, yo tuve un vecino que se fue a Francia y tuvo allí 14 hijos ¿Y sabes lo que pasó? Que a los 15 años volvió a España y se hizo una casa de 20 habitaciones con el dinero que le daban allí por tener hijos, aquí a mi padre le daban 30 o 35 pesetas de las de entonces”

Carmen desde Andalucía propone una solución “si hubiese tenido un sueldo de ama de casa habría tenido más hijos, he tenido uno porque tengo que trabajar y poder comer, propongo un sueldo para las amas de casas y así la cosa podría cambiar.”

Consuelo de Madrid afirma que la culpa la tenemos nosotros porque las cosas han cambiado “antes no importaba si llevábamos los zapatos rotos, si te cambiabas una vez a la semana de ropa, ahora vamos por la semana igual que un domingo, no se distingue, no se puede comparar”

Al comentario de Carlos Herrera de esta mañana sobre que ha venido en patinete, muchos de nuestros oyentes no se lo creen pero Esperanza de Toledo le manda una recomendación al Líder “para ir en patinete hay que abrigarse mucho, sobre todo en sitios que hace viento. Tal vez ahí no tenga viento pero el que padezca de oídos y de garganta tiene que abrigarse mucho.”

