La preocupación de Gay de Liébana: “La desconfianza europea sobre España va en aumento”

A ver qué Govern saldrá tras los acuerdos y desacuerdos de las urnas. Cataluñaestá ante una encrucijada: seguir retrocediendo en el orden económico, restando competitividad y con pocas perspectivas a largo plazo, o, en cambio, dar un paso adelante que le devuelva bríos de antaño, hoy desaparecidos. La duda es si por Cataluña contamos con algún doble de Mario Draghi, que la salve. En Roma, Super Mario forma un gobierno dando cabida a políticos, pero con peso específico de duchos tecnócratas, como Vittorio Colao, ex CEO de Vodafone, y Daniele Franco, número dos del Banco de Italia, entre otros.

La desconfianza europea sobre España va en aumento

Vayamos a Bruselas, Don Carlos, donde no ven con buenos ojos que España solicite tanta ayuda, tan multimillonarios fondos europeos y entretanto se deslicen dudas sobre nuestro sistema democrático emanadas desde el propio gobierno. Un contrasentido. La desconfianza europea sobre España va en aumento. Saltemos a Frankfurt, Don Carlos, donde se vacila sobre el generoso y barato dinero con el que se riega a España. No es de recibo depender del dinero del BCE y, mientras, reivindicar la condonación de la deuda. Acabo con brumas, Don Carlos. El déficit de 2021 será otra vez morrocotudo, pero un espectro planea sobre nuestras cuentas públicas en forma de pasivo contingente. Se ha demonizado por parte de las autoridades competentes - con interrogantes sobre lo de competentes -a varios sectores, como la hostelería y el comercio. El pronunciamiento del TSJPV sienta un precedente para que el Estado, sea la Administración Central o las Autonómicas, asuma una responsabilidad si sus actuaciones no se han ajustado a la legalidad y se ha perjudicado, al punto de tumbarlas, a empresas y perdido empleo. Y eso costará dinero al erario. ¡Turbulencias a la vista, Don Carlos!