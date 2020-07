La mirada económica de Gay de Liébana: "Día D, con E de ERTE"

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Hoy saldremos de dudas, Don Carlos. Se dilucida la presidencia del Eurogrupo. Nadia Calviño podría ser quien lo lidere y España ganaría peso en un momento trascendental en el que habrá que dirimir las políticas fiscales de la Zona Euro y de la propia Unión Europea, o igual al frente del Eurogrupo estará Irlanda, con los deberes fiscales muy bien hechos y que se ha convertido en un paradigma de las finanzas públicas, o Luxemburgo, con sus solventes credenciales de cuentas más que saneadas. Expectación en grado sumo, Don Carlos…

En 2020 y 2021 habrá barra libre fiscal, sí, o sea, que se puede generar déficit público a mansalva e incrementar la deuda pública hasta límites azarosos por las circunstancias excepcionales que imperan, pero en 2022 todos al redil y a cumplir con los compromisos de deuda y déficit que están mandados. Y en ese lance, el Eurogrupo ejerce una influencia sustancial. Cambio de tercio, Don Carlos. La OCDE alerta sobre prolongar los ERTE.

Advertencia seria y profunda por cuanto igual detrás de los ERTE, no solo en España sino en Europa, podría haber empleos insostenibles, de empresas y sectores que no se recuperarían. Eso significaría que hoy se está aguantando una suspensión de empleo que se supone temporal pero que, a la vuelta de la esquina, después del verano o con la llegada del otoño, se constataría que muchos puestos de trabajo van a desaparecer al no tener viabilidad según qué empresas y sectores. En cualquier caso, Don Carlos, España es máxima candidata para seguir ostentando el dudoso liderazgo del mayor paro de toda Europa, sobrepasando, ¡ojalá erremos!, con creces la tasa del 20%. Y ojo que los concursos de acreedores se van disparando, Don Carlos…

