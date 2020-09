La mirada económica de Gay de Liébana: "¡Bravo por Madrid!"

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

¡Bueno, por fin tenemos a una política que piensa en reactivar la economía y dar un impulso a este país! Lo que a simple vista parece baladí, no solo no lo es, sino que supone una lección de racionalidad económica y sentido común excepcional. La Comunidad de Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso, da un paso al frente para empujar su economía regional: bajar impuestos. Como siempre, habrá los típicos pros y contras y tópicos en torno a tal anuncio. Pero, al menos, por una vez, y confiando en que sirva de precedente, España tiene a una política que piensa en animar a nuestra hundida economía porque hasta ahora mucho ruido con la reconstrucción económica y social, pero pocas nueces o, mejor, ninguna. Tanto es así que, desde marzo, cuando estalló la crisis vírica y nuestra economía se puso en hibernación y quedó paralizada, nuestras autoridades no han hecho absolutamente nada para reactivar nuestra economía.

Ahora, la presidenta de Madrid sigue la estela de los países europeos que no solo están capeando el temporal económico del coronavirus, sino que de verdad están poniendo en solfa sus economías. Pero acá, no acaba el armamento en defensa de nuestra economía porque la propuesta de una Ley de Mercado Abierto es la cristalización de una petición formulada a España desde hace varios años por el FMI y la Comisión Europea: el mercado único. De modo que ahora Madrid propone que cualquier empresa española o autónomo, sea de la región que sea, pueda operar en Madrid sin corsés ni trabas burocráticas. Y eso atrae inversión. En Cataluña, con una pavorosa caída del PIB y seria zozobra económica, los políticos catalanes sí han hecho algo: subir los impuestos y subirse los sueldos. Ésta es su gran aportación para aniquilar la economía catalana y propiciar una estampida generalizada…

