La mirada económica de Gay de Liébana: “5G y activos tóxicos”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Con la pandemia como protagonista diaria de nuestra actualidad, dejamos de lado otros aspectos que conforman el marco económico. Sigue la guerra comercial o más bien tecnológica entre EE.UU y China que rivalizan por la hegemonía mundial. Reino Unido, soltando amarras de la Unión Europea, se aleja del Viejo Continente y se acerca al norte de América. No en lo geográfico, pero sí en lo político y económico. Y las redes 5G están en juego con un protagonista relevante, la china Huawei, que en el entorno estadounidense y de Trump genera desconfianza y a la que se veta. Boris Johnson se alinea con los predicamentos de la Casa Blanca. Londres no va a permitir que Huawei se encargue del 5G en Reino Unido y la excluye a partir de 2021. Y Londres trabaja ya con la ruptura definitiva con Bruselas, o sea, el Brexit. Australia ya dijo no a Huawei y a punto de hacer lo mismo están Canadá y Nueva Zelanda; o sea, la Commonwealth, la Mancomunidad Británica de Naciones. La red 5G es decisiva ante la era del internet de las cosas y cara a la transformación digital. La réplica a Huawei viene de la mano de Ericsson y Nokia, junto a Samsung. Tanto EE.UU como Reino Unido apuestan abiertamente por ese consorcio como operador de la red 5G en el mundo occidental.

En otro orden de cosas, nuestra banca promueve el alejamiento y la limpieza en sus balances de los activos tóxicos para sanear sus cuentas. Tras los años de esfuerzos de nuestros grandes bancos depurando tales activos aún restan unos 72.000 millones de euros que sanear y, ahora sí, se ponen en la tarea para estar preparados ante lo que pueda suceder en los próximos meses debido a las secuelas económicas de la pandemia. La concesión de crédito se irá endureciendo

LEER MÁS

La mirada económica de Gay de Liébana: “Credibilidad y espejismo”

La mirada económica de Gay de Liébana: “Arenas movedizas”