Gay de Liébana: "Mejor que miremos a 2022 o 2024, salir del pozo será cuestión de mucho tiempo"

Pues, nada, Don Carlos, que esta madrugada andaba por la terraza y, de repente, aparecen ante mí Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡Increíble encuentro! He visto a SS.MM en plena forma, por algo son atemporales, pero preocupados. El Rey Melchor, conocedor de los datos de empleo y paro, me ha preguntado si 2020 cierra como el peor año de la historia. Más o menos, he respondido. Si a los 3.900.000 desempleados se suman 755.000 afectados por ERTE, con riesgo de que muchos deriven en ERE, lo que entrevé cascadas de cierres empresariales en las próximas semanas, sobre todo de pymes y autónomos, arrecia la tormenta en el desempleo, con otras 640.000 personas que no están trabajando por condiciones especiales. Tenemos, Majestad, 5.300.000 de personas sin trabajo y la tasa de paro real rondando el 20% que nos catapulta a la cúspide de Europa. El Rey Gaspar me ha cuestionado sobre el momento actual de nuestra economía.

Majestad, he respondido, la caída del PIB en 2020 habrá sido sobre el -12% y para 2021 veremos si, con suerte, remonta un 5%. España es el país con la caída más pronunciada del mundo occidental y la más abrupta de Europa. Y las posibilidades de recuperación para 2021 se limitan por la pandemia, la lenta vacunación y la carga que supondrá tanta destrucción empresarial y del empleo, no auguran nada bueno, al margen del escalofriante déficit público (11%-13% del PIB) y la deuda pública (120% del PIB). Y el Rey Baltasar, sosegadamente, me ha inquirido: ¿hacia dónde vamos? ¿España se recuperará en 2021? Majestad, tal y como está el panorama, con sinceridad le diría que mejor miremos a 2022 o, incluso, a 2024 y tal vez a 2025 porque con tanta debilidad económica y vulnerabilidad de nuestras finanzas públicas, salir del pozo será cuestión de mucho tiempo y de que cambien muchas cosas, Majestades…