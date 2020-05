La mirada económica de Gay de Liébana: “Licencia para movilizar”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Como lo de la movilización de los 200.000 millones de euros para salvar a la economía española que se nos dijo con grandilocuencia desde la Moncloa, ya sabe usted, Don Carlos, que no lo tenía nada claro, al final llamé al amigo Bond,James Bond, para que indagara. El agente 007, Bond, James Bond, me saca de dudas: aunque el Gobierno diga que el total impacto de las medidas para combatir el COVID-19 es de 138.923 millones (sic), en realidad sólo son 22.629 millones… ¿Y eso, Bond?, le inquirí. Bond, James Bond, me lo matizó: en las medidas de gastos por 28.403 millones, de hecho, hay 2.868 millones que ya correspondían a las Comunidades Autónomas, de dinero a entregar: eso no tiene nada que ver con combatir el coronavirus. Luego hay 2.907 millones que corresponden a exenciones (?) y moratorias de cotizaciones sociales que, a la postre, el Estado cobrará más tarde o por conducto usual o por vía de apremio. Y lo de las medidas de liquidez de los flamantes 100.000 millones de euros, nada... Son los avales que el ICO da pero que de los tantos miles de millones de euros que nuestras empresas están solicitando en ese vía crucis en el que el Gobierno las ha metido, solo se han avalado 25.845 millones de una financiación que ha llegado a las empresas de 33.833 millones de euros.

Más o menos, Don Carlos, una pequeña e imperceptible tirita para un cuerpo empresarial herido de muerte por varios costados, al que la autoridad competente deja desangrar y que salva de la mortandad empresarial la banca española que está haciendo de buen samaritano. En suma, que, de tan grandilocuente movilización de 200.000 millones de recursos, Bond ha resuelto el crucigrama: algo de calderilla a modo básico y de mínimos, porque no hay dinero para más…

