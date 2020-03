La mirada económica de Gay de Liébana: “Crueldad gubernamental”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

El Banco de España pone el énfasis en algo sobre lo que venimos insistiendo in illo témpore, Don Carlos: se han desaprovechado los años de recuperación económica para contar con colchón presupuestario que, en este trance, amortiguara el impacto de la crisis vírica y, al gastar más de lo que se debiera, el descuadre de las cuentas públicas nos ahoga; en 2020, será morrocotudo. Verbigracia, la posibilidad de dar un giro al sistema financiero de la Seguridad Social, con un déficit en 2018 de 17.000 millones de euros, se difumina. Los ERTEs no cesan, el paro agonizará, las cotizaciones sociales van a disminuir, se huelen cierres empresariales y el empleo no tan solo no crecerá, sino que caerá. Súmese los aumentos de las pensiones… El déficit de la Seguridad Social será comprometido…

Como economista me hago eco del pronunciamiento del Consejo General de Economistas que reprocha al Gobierno su falta de sensibilidad con empresas y profesionales, con la que está cayendo, al poner en jaque la supervivencia de cientos de miles. Una manera muy sencilla de otorgar liquidez a nuestras empresas, para capear el temporal, sería ampliando e incluso exonerando el pago de impuestos y cuotas de la Seguridad Social. Además, ya no solo es falta de escrúpulos, sino un ataque frontal para las empresas que, contra viento y marea, están intentando mantener actividad y sosteniendo personal, sin ajustar plantilla en esta perturbación pandémica, se les obligue a pagar puntualmente impuestos y aportaciones empresariales a la Seguridad Social. Otrosí, es un despropósito en estos momentos que Hacienda reitere que el plazo para la presentación del IRPF empieza la semana que viene, cuando sí se están desplazando los plazos mercantiles. Por hoy, Don Carlos, concluyo, pero mañana, ¡volvemos al ataque!.

